William Troost-Ekong (26) satte dype spor i FK Haugesund de to sesongene han tilbrakte der.

Nå viser det seg at dette var gjensidig og at Haugesund satt dype spor hos den tidligere FKH-kapteinen som nå spiller i italienske Udinese.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte donasjonen til den tidligere FKH-bautaen.

Søndag kveld skal FKH sende 90 minutter med spillere, supportere og artister. I den anledning tok daglig leder i klubben, John Harald Log opp telefonen og ringte noen tidligere spillere for å spørre dem om en videohilsen som kunne spilles av under seansen.

– Vi ringte rundt til gamle helter for en videohilsen. William ønsket å bidra mer og ville sende en signert Udinese-drakt som vi kunne auksjonere bort. Ikke nok med det, han har også gitt klubben 20.000 kroner som en gave, sier Log til TV 2 og fortsetter:

– Jeg blir veldig lett rørt og det blir bare verre med årene. Jeg kjente på en stolthetsfølelse overfor klubben og byen da han sa han ville bidra med en pengegave.

Har allerede samlet inn over 200.00 kroner

Arrangementet ble en realitet etter et initiativ fra supportergruppen Maakeberget og meningen bak er at klubben skal få inn midler.

FK Haugesund er en av klubbene som har stått i tøffest storm etter at koronaviruset tvang dem til å permittere spillere. Klubben var en av de første som gjorde dette, men det som fikk mest oppmerksomhet var at noen spillere ble spart fra å bli permittert.

– Det har ikke vært så veldig mye positivt for FK Haugesund i media de siste månedene. Dette arrangementet blir et feelgood-show for trofaste supportere og dem rundt, sier Log.

– Har det vært en tøff periode for deg personlig, med tanke på alt som har vært skrevet om klubben?

– For meg går det fint. Men for klubben synes jeg ikke det har vært gøy. Det er jo ofte slik at det som står i media, er det supporterne får med seg.

Under kveldens show får supporterne også sitt første møte med spillerne som signerte i vinter, Benjamin Källman og Alexander Ammitzbøll. Begge to vil dukke opp på sendingen. Det vil også Hull-proff Martin Samuelsen, FKH-legenden Tor Arne Andreassen og flere lokale artister.

– Vi har virtuelle kampbilletter til salgs for 74 kroner, hittil har vi solgt 3000, sier FKH-sjefen.

Noe som tilsvarer en sum på 222.000.