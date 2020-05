Manchester City risikerer to års utestengelse fra europeiske turneringer etter at Uefa mener de har gjort alvorlige brudd på Uefas financial fair play-regler.

De lyseblå har anket saken.

– Jeg venter bare. Klubben har sagt at de skulle anke og at de er nesten 100 prosent sikre på at de har rett. Derfor venter jeg for å se hva som skjer, jeg stoler på klubben, sier Kevin De Bruyne til den belgiske avisen Het Laatste Nieuws, gjengitt av The Guardian.

Som om ikke en utestengelse var tøft nok for klubben, innrømmer nå stjernespilleren at han må vurdere fremtiden dersom City skulle bli utestengt i to år.

– Når avgjørelsen er tatt skal jeg finne en løsning. To års utestengelse vil være lenge, men om det blir et år, så ser jeg lysere på det.

De Bruyne (28) sier det er utelukkende på grunn av den mulige straffen han vurderer sine muligheter.

– Jeg spiller for et av verdens beste lag i England. Fra mitt synspunkt er det den beste ligaen, og jeg liker det, sier 28-åringen.

Det er nå syv uker siden belgieren spilte kamp i Premier League.