TV 2 møtte sykepleier Patricia Tiu for en måned siden, rett før pandemien slo inn for fullt i New York. Allerede da kunne hun fortelle at sykehusene i byen minnet om en krigssone. Nå er over 13 000 personer i New York City bekreftet omkommet som følge av koronaviruset.

Tiu har laget en videodagbok for TV 2 som viser hvordan leger og sykepleiere i New York fortsatt jobber så hardt de kan for å redde liv.

– Disse pasientene er fremdeles veldig syke. De kan være utenfor fare i en time, og så blir de akutt verre, sier Tiu til TV 2.

Situasjonen i New York har gradvis forbedret seg de siste ukene, men fortsatt er det flere hundre som dør hver dag som følge av koronaviruset. Et av lyspunktene har vært at antall daglige innleggelser på sykehusene har gått nedover, men Tiu sier at det likevel har vært svært mye å gjøre på intensivavdelingen.

– Selv om antall innleggelser har gått nedover så betyr ikke det at intensivavdelingene ikke var fulle. De som ble innlagt, er ennå ikke utskrevet. De fleste forlot sykehuset fordi de døde, sier Tiu.

Isolasjon

Tiu jobber på sykehuset New York Presbyterian, som ligger på Upper East Side på Manhattan. Hun bor vanligvis sammen med familien sin i bydelen Queens, men på grunn av smittefaren har hun og mange av kollegene hennes fått plass på et hotell ved Times Square.

For å komme seg på jobb må hun ta en buss som sykehuset har leid inn for de ansatte. Sykehuset har iverksatt strenge tiltak i forbindelse med pandemien. To kjøletrailere som skal oppbevare lik har blitt plassert ute på parkeringsplassen. På flere av dørene inne på sykehuset er det hengt opp lapper med advarsler om at kun de som jobber med koronavirus-pasienter har adgang.

Pasientene får ikke lov til å ha besøk. Tiu og kollegene hennes forsøker å hjelpe så godt de kan ved å ringe opp pårørende så de får muligheten til å se familiemedlemmene sine.

– Jeg fikk tak i noen av familiene, og noen av dem begynte å gråte. De sa at de ikke hadde sett sine familiemedlemmer på fire uker, sier Tiu.

Redd for tidlig gjenåpning

Flere delstater har allerede begynt en gradvis gjenåpning butikker og restauranter.

I New York er folk beordret til å holde seg innendørs frem til 15. mai, men guvernør Andrew Cuomo sier karantenen sannsynligvis vil vare noen uker til.

Tiu er bekymret for hva som vil skje hvis New York gjenåpnes for tidlig.

– Den eneste grunnen til at vi har kontroll akkurat nå er at folk flest, i alle fall i New York, har begynt å følge rådene og holder seg innendørs. Det er den eneste grunnen. Hvis vi går ut som vanlig, og byen åpner opp, blir det ille igjen, sier Tiu.