– Mohamed Salah, beholde eller selge? spør Sky Sports følgerne på Instagram.

Én kommentar skiller seg ut: Den er fra hovedpersonen selv. Salah har lagt igjen en kommentar med tre latter-emojier.

I en kommentar hos Sky Sports mener Adam Bate at Liverpool-stjernen er den som må vike plass om Timo Werner blir signert.

Den engelske journalisten viser til at Salahs tall blir dårligere for hver sesong. Fra 47 mål i sin første sesong i rødt, til 27 mål forrige sesong og 20 mål så langt denne sesongen.

Kritikken har fått Salah-leiren til å reagere.

Agenten svarer på kritikken

Salah-agent Ramy Abbas Issa tar klienten i forsvar i flere Twitter-meldinger.

– Siden han kom til Liverpool i 2017, har ikke M. Salah gått glipp av en eneste gullstøvel. Han er ingen midtstopper, skriver Ramy Abbas Issa.

Midtstopper-poenget kan ha vært et svar på utspillet til tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher, som tror at Liverpool-fansen er åpne for et salg av Salah om budet er stort nok.

Agenten påpeker at Salah har vært Liverpools toppscorer i både Premier League og Champions League i sine to første sesonger, samt at egypteren ligger an til å gjenta det også denne sesongen. Salah står med 20 mål i alle turneringer. Sadio Mané har 16.

Med 16 scoringer i Premier League er det bare Jamie Vardy (19) i Leicester og Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang (17) som har flere mål enn Salah denne sesongen.

Det gjenstår ni kamper for de fleste Premier League-lagene, men det er fortsatt usikkert når sesongen kan starte opp igjen.

– Må fortsette letingen etter erstatteren

Sky Sports-kommentator Adam Bate ramser opp fem siste angriperne som har vunnet Gullballen – med unntak av Lionel Messi og Cristiano Ronaldo: Kaká, Ronaldinho, Andrij Sjevtsjenko, Ronaldo og Michael Owen.

– De var alle på vei ned mot slutten av tjueårene. Noen var til og med nær ved å pensjoneres. Det optimale tiden for å selge er allerede passert, skriver Bate, som mener 27-årige Salah har fått en mer fri og sentral rolle.

– Forvent at han fortsetter å utvikle seg til en spiller som er best foran mål. Det vil bety at Liverpool ikke må stoppe letingen etter en spiller som kan levere det Salah har gjort de tre siste sesongene, skriver han.

Tidligere Liverpool-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Jamie Carragher har uttalt at Salah ikke er verdsatt høyt nok av supporterne.

– Fra den første sesongen har det vært nedgang, men han hadde aldri scoret 44 mål igjen på én sesong. Jeg mener Liverpool har seks spillere i verdensklasse. Spør du Liverpool-fansen om hvem de ville solgt for en stor sum, tror jeg alle ville sagt nei til de fem andre. Du selger aldri Alisson Becker eller Virgil van Dijk, men om du tilbyr 1,7 milliarder kroner for Salah, ville de vurdert det. Derfor er han lite verdsatt, mener den pensjonerte stopperen.