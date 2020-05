– Barna som var i vedkommendes gruppe er satt i karantene. Vi har for sikkerhets skyld også satt en samarbeidende gruppe i karantene, sier daglig leder Inger Marie Guddal Einan til Bergens Tidende.

Hun opplyser at smittekilden er ukjent, men at det ikke er grunn til å tro at den oppsto i barnehagen.

Barnehagene i Norge ble gjenåpnet 20. april etter å ha blitt stengt på grunn av koronapandemien.