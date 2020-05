Glem Atlanta, Beijing, Tokyo og London. Verdens travleste flyplass i slutten av april var Ted Stevens Anchorage International Airport i den amerikanske delstaten Alaska.

– Dette viser hvor betydelig den globale luftfarten har endret seg og understreker betydningen av vår rolle i den globale økonomien og kampen mot covid-19-pandemien, het det i en nøktern Twitter-melding fra flyplassen 28. april.

Godstrafikk

Årsaken er åpenbart ikke at Alaska plutselig blir nedrent av turister. Forklaringen ligger i at mens så å si all passasjertrafikk er kansellert, er fraktselskapene travlere enn noen sinne. Og her spiller Anchorage en viktig rolle, med sin plassering midt mellom Tokyo og New York.

Normalt er det stor trafikk av fraktfly i Anchorage. Flyplassen opplyser selv at de kun er slått av Memphis, Tennessee målt etter tonnasje.

Og mens trafikken ved andre flyplasser har stupt på grunn av koronaepidemien, har flytrafikken i Anchorage økt.

Banker Heathrow

Ian Petchenik hos nettstedet FlightRadar24 sier til Forbes at Anchorage for tiden opererer ut over plassens normale kapasitet med større fraktvolum enn vanlig. Mange mindre selskaper trafikkerer også flyplassen og genererer trafikk som ikke gir utslag i offisielle statistikker.

Data fra FlightRadar24 viser at Anchorage hadde 948 flybevegelser lørdag 25. april, mot 682 hos kjempeflyplassen Heathrow i London.

Samme dag kunne Oslo lufthavn notere seg for fattige 2959 reisende. Det innebærer en nedgang på 93 prosent sammenlignet med lørdag i uke 17 i fjor, ifølge tall fra Avinor.