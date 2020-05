Lørdag kveld har Norwegian fortsatt ikke sikret seg nok støtte til kriseplanen de la fram torsdag. Kommer ikke selskapet i havn før den ekstraordinære generalforsamlingen mandag, kan flyselskapet være historie.

– Da vil norsk luftfart endre seg betydelig, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til TV 2.

I tillegg til tapte arbeidsplasser, vil en eventuell konkurs gå utover tilbudet til forbrukerne.

– Hvis Norwegian går konkurs på mandag mister nordmenn 50 prosent av flytilbudet sitt. Da blir flyruter borte, destinasjoner kan forsvinne og flybillettene kan bli mye dyrere, spår Elnæs.

– Ta kontakt med banken

De som allerede har bestilt billetter med Norwegian har muligheter selv ved en konkurs. Det er nemlig mulig å ta kontakt med banken sin, og kreve penger igjen, ifølge Forbrukerrådet.

– Har du krav på penger igjen fra et flyselskap, som du ikke får igjen fra selskapet, så kan du rette det samme kravet til banken din, etter at du har klagd, sier jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet

SKJEBNEDAGER: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier de neste dagene blir veldig spennende for Norwegian sin fremtid. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Dette kalles kortreklamasjon.

– Den gjelder der du har betalt med kredittkort, men også med debitkort fra Visa og Mastercard, opplyser juristen.

– Mange flyselskaper er nå nede i knestående. Hva bør de som skal ut og fly gjøre, hvis de ikke allerede har bestilt billetter til sommerferien sin?

– Da bør de betale med kredittkort, fordi da er du ekstra godt beskyttet dersom flyselskapet går konkurs, sier Skarderud.

Verre er det for dem som har samlet på Norwegians valuta: Cashpoints.

– Ved en eventuell konkurs så er det dessverre sånn at disse kan være tapt, sier Skarderud.

Regjeringen varsler flere tiltak

Kommer Norwegian i mål med nok støtte blant obligasjonseierne, leasingselskapene, og får med seg aksjonærene på mandag, venter en gulrot: Et statlig kriselån på 2,7 milliarder kroner.

BESTILL MED KREDITTKORT: Jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud anbefaler reisende å bestille flybilletter med kredittkort for å sikre seg mot en eventuell konkurs. FOTO: Yngve Sem Pedersen / TV 2

I et intervju på TV 2 Nyhetskanalen lørdag varsler samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) også at regjeringen vil komme med flere tiltak for luftfarten.

– Vi er nødt til å komme med virkemidler fremover. Da vi kom med våre første virkemidler, trodde vi at krisen skulle være mer kortsiktig. Nå ser vi at den varer lenger, sier Hareide.

Norsk luftfart står overfor enorme omsetningstap etter at tiltak ble satt inn for å bremse luftfarten etter koronakrisen.

MER HJELP KOMMER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) innrømmer at regjeringen har undervurdert hvor langvarig krisen i luftfarten kan bli. Foto: Ole Berg-rusten/NTB Scanpix

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) anslår at de norske aktørene i bransjen vanligvis omsetter for omkring 15 milliarder kroner i løpet av den seks måneder lange sommersesongen. Nå er mange av flyvningene innstilt, de fleste flyene er satt på bakken og ansatte står overfor massepermitteringer.

Samferdselsministeren mener at regjeringen har vært villige til å bistå selskapene økonomisk.

– Vi har vært villige til å legge penger på bordet, først og fremst i likviditet. Vi må likevel opptre likt overfor selskapene, slik at vi ikke gjør noe med konkurransen. Vi må ta et offentlig ansvar, slik vi har gjort med flere ting og så må vi vurdere situasjonen fremover, sier Hareide