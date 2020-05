– Zlatan kalte meg for fisker, så jeg svarte ham tilbake. Da sa det pang

Fyllatur til Tromsø

I 2014 skulle Vikingur møte Tromsø i kvalik til Europa League. En trekning man regnet med at Tromsø ville ta seg enkelt forbi. Men Gregersen og resten av laget hadde andre planer.

– Det var nok noe av det største jeg har opplevd. For en tur. Vi klarte å holde dem til 0-0 på Færøyene, så vi dro til Norge med tro. Vi slo dem 2-1, men vi fikk ikke fly hjem siden det var tåke. Så vi ble værende i Tromsø to dager ekstra, så det utviklet seg til å bli en fyllatur. Vi festet og drakk i to dager. Det ble skapt mange røverhistorier på den turen, sier han.

Simen Wangberg fortalte om hans opplevelse av det hele da Adresseavisen intervjuet ham året etterpå.

— Vi skulle jo egentlig kjørt over det laget. I stedet ble det en krigekamp på Alfheim, hvor vi rett og slett presterte å tape (1-2), sa han.

— De kom med charter, og oppførte seg som om det var en real heisatur. De hadde nok ikke veldig stor tro på avansement. De hadde med seg noen supportere, og etter de hadde vunnet bar det rett på byen med alle sammen. De fikk seg en skikkelig fest, sa Wangerberg – som også må glise over at det etterpå ble sagt at Vikingur-spillerne sto og røykte utenfor stadion etter kampen.

SENKET DEM: Bjørn Maars Johnsen avgjorde til slutt kampen mot Færøyene med to mål. Her i duell med Atli Gregersen. Foto: Terje Pedersen

– Når jeg tok på meg landslagsdrakten var det som å gå i krig

I likhet med Klæmint Olsen tror Gregersen at eksponering av ligaen vil være utrolig bra for de unge spillerne som ønsker seg videre i karrièren. Selv sier han på spøk at TV 2 er 20 år for sent ute, og sikter til seg selv som er blitt 37 år.

Han fikk ikke debuten på landslaget før han var 27 år, men legger ikke skjul på at det er det største han har opplevd.

– Jeg spilte alle landskamper som om det var den siste. Man skal være stolt over å representere landet sitt og det var jeg. For meg var det som å gå i krig når jeg tok på meg landslagsdrakten. Det som er litt morsomt er at selv om vi er et lite land, så trodde vi faktisk at vi kunne slå alle, uansett om det var Spania eller Island som sto på motsatt side.

Selv er han i likhet med store deler av spillerne på Færøyene i arbeid. De siste ukene har vært ekstra hektiske, ettersom han er sjef for Færøyenes svar på NAV i sin region.

– Jeg har en historie til, sier 37-åringen og ler:

– Vi spilte bortekamp mot Ungarn og det var totalt kaos. Det var en hendelse hvor jeg løp inn i treneren deres, siden han stilte seg i veien for meg. Da jeg så opp sto det to politifolk og så på meg. Jeg ropte «kom an, da!», men da fikk jeg raskt beskjed av treneren vår at jeg ikke burde prøve meg på to politifolk med maskingevær.