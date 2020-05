Tirsdag i forrige uke ble Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, Anne-Elisabeth Hagen.

Onsdag ble han varetektsfengslet i fire uker. Den savnede kvinnen er fortsatt ikke funnet, og ektemannen nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

– Må finne den savnede

Tidligere sjef for voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, Finn Abrahamsen, er ikke i tvil om hva som er mest prekært i etterforskningen.

– Finner de ikke den savnede kvinnen, så står de overfor en kjempeutfordring når det gjelder å ta ut en tiltale.

Abrahamsen tror at politiet i forbindelse med fengslingen har holdt igjen detaljer de vil spare til senere avhør av Tom Hagen. Den tidligere polititoppen tror at etterforskerne kommer til å bruke tid på å analysere tidligere avhør som ble gjort før Hagen ble siktet.

– Det kan ikke utelukkes at saken kan løses med avhør, men først og fremst må de finne den savnede.

Også tidligere Kripos-etterforsker Per Angel mener det er helt avgjørende å finne kvinnen som forsvant for halvannet år siden.

– Man må absolutt tilstrebe å finne levningene, sier han.

Må se på alternativer

Ettersom Tom Hagen nå er formelt siktet, kan politiet nå ta i bruk andre og mer omfattende metoder enn de har kunnet tidligere.

UTFORDRENDE UTEN ET LIK: Finn Abrahamsen, tidligere politioverbetjent, sier det gjenstår mye arbeid før politiet er klar til å gå i retten mot Tom Hagen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Politiet kan bokstavelig talt grave seg dypere inn i mulige spor på åstedet. Det kan for eksempel være å rive opp gulv eller bruke kjemikalier på overflater som kan påvise spor eller blod og lignende, forklarer han.

Angel sier at politiet også må etterforske alternative gjerningspersoner.

– Det er viktig å huske på at Tom Hagen ikke er dømt – han er kun siktet. Det betyr at politiet også må etterforske alle andre muligheter som medfører at han kanskje kan sjekkes ut av saken, slik at man står igjen med en ukjent gjerningsmann.

NYE MULIGHETER ETTER SIKTELSEN: Per Angel, tidligere Kripos-etterforsker, forklarer for TV 2 hvordan politiet samler inn bevis. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Nye tips

Etterforskerne som jobber med å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, har fått nye tips etter at ektemannen Tom Hagen (70) ble siktet. Flere av tipsene undersøkes videre.

Politiet har også gjennomført nye søk i Tom Hagens bolig og i hytta på Kvitfjell.

Politiinspektør Tommy Brøske sa torsdag at det var planlagt flere avhør av Hagen i dagene fremover.

– Politiet er svært interessert i at Tom Hagen forklarer seg, og det er planlagt avhør fremover. Hagen avhøres i tråd med modellen for norsk politi, hvor både fri forklaring og konkrete spørsmål inngår, uttalte Brøske til NTB.

Tom Hagen nekter straffskyld, og hans forsvarer, advokat Svein Holden, varslet torsdag at fengslingskjennelsen kommer til å bli anket.