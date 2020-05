I Italia er Najmuddin Faraj Ahmad, også kjent som mulla Krekar, dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging. Han ble besluttet utlevert fra Norge til talia.

Krekar har bodd i Norge i nesten 30 år, men er vedtatt varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet. Norske myndigheter har imidlertid ikke kunnet sende Krekar til hjemlandet Irak av frykt for tortur og henrettelse der.

26. mars ble Krekar satt på et fly til Italia. Helt siden utsendelsen er det ingen som har hørt noe fra ham.

Ingen kontakt

– Nå er det fire uker siden han ble hentet ut fra Oslo fengsel. Vi har ennå ikke lykkes å komme i kontakt med ham. Verken jeg, hans norske familie eller hans italienske advokat har oppnådd kontakt med Krekar på fire uker, sier Krekars advokat Brynjar Meling til TV 2.

Krekar er en tidligere geriljaleder fra Nord-Irak og en mangeårig profilert islamist i Norge. Mullaens advokat sier at kona og barna til Krekar er fortvilet over at de ikke får kontakt.

– Familiens bekymring knytter seg først og fremst til hans helsetilstand. Han er i risikogruppen. Han er snart 64 år gammel, han har høyt blodtrykk og diabetes, altså tre risikofaktorer som scorer høyt. Og da velger norske myndigheter å sende ham til Italia, som plasserer ham i et fengsel hvor det er koronasmitte, sier advokaten.

– Italias ansvar

Meling ber justisministeren ta affære.

– Justisministeren bør sørge for at Norge får garantier for at det går bra med mulla Krekar, fastslår Meling.

Justisministeren svarer at det ikke er jobben deres å sjekke hvordan det står til med Krekar.

– Krekar er utlevert til Italia og er italienske myndigheters ansvar, sier Monica Mæland (H).

– Men det var Norge som utleverte ham?

– Det er helt korrekt. Det har vi gjort. Derfor er han nå i italiensk varetekt og italienske myndigheters ansvar, ikke norske myndigheters.