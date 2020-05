Klokken 16.45 lørdag ettermiddag fikk Sør-Vest politidistrikt inn melding om en låvebrann i Etne.

Ifølge politiet sto låven i full fyr. Låven skal ikke ha vært i bruk på en stund, ifølge politiet, og hadde ikke dyr i seg.

Politiet meldte i 17-tiden at det ikke var fare for spredning.

– Ny melding fra brannvesenet: Brannen har likevel greid å spre seg til et bolighus, skriver politiet klokken 17.22.

Operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt sier til TV 2 klokken 17.40 at de har fått beskjed av brannvesenet at låven er helt nedbrent.

Politiets patrulje er ikke ankommet stede.

– Det vi vet er at det først ikke ble meldt om spredningsfare, men så har den likevel spredd seg til en bolig. Brannvesenet har revet deler av boligen for å stoppe spredningen, en vegg, og har nå meldt at de har kontroll, sier operasjonslederen.

Gården brannen har oppstått på er ubebodd ifølge brannvesenet. Eieren er på plass, sier politiets operasjonsleder.