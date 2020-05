– Jeg får kanskje aldri vite hvorfor

Vet ikke hvorfor

Blant annet klarte ikke granskningen å avdekke årsaken for at barnevernet tok datteren til Bolstad.

– Det at sannheten nå er ute, betyr virkelig alt for meg. Det har ikke gått én dag uten at jeg har tenkt på dem, sier Bolstad.

I dag har han god kontakt med alle barna sine, og er blitt bestefar. Datteren er blitt 22 år gammel.

– Jeg vet ennå ikke hva som er årsaken til at de ble tatt fra meg, og det får jeg kanskje aldri vite. Min største bekymring er at de som den gangen tok fra meg barna, fremdeles jobber i barnevernet. Det er skummelt å tenke på.

I dag er barnevernstjenesten i Samnanger under Bergen kommune.

INGEN SVAR: Granskingsrapporten slår fast at kommunen gjorde mange feil i 2005. Men hvorfor Edvin Bolstad ble fratatt barna sine, har han fremdeles ikke fått svar på. FOTO: Ole Ebbenes / TV 2

Får oppreisning

Denne uken vedtok kommunestyre i Samnanger at de til sammen skal betale 1,7 millioner i oppreisning til ofrene i de tre barnevernssakene.

Datteren til Bolstad får 300.000 kroner.

– Dette er for å vise hvor sterkt vi ønsker å beklage. Men det er ingen erstatning, dette er jo bare småpenger, sier ordfører Frøland.

– Vi vil nå vurdere å reise sivilt søksmål mot de som har gjort alle disse feilene.