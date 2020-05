– Jeg har sikkert fått det spørsmålet 200 ganger, sier Senterparti-lederen.

Siden Vedum tok over som partileder i 2014, har Senterpartiet opplevd stor suksess. Nå er det knyttet stor spenning til hvordan partiet vil gjøre det i neste års stortingsvalg.

På TV 2s mai-gallup fra Kantar får partiet en oppslutning på 14,6 prosent.

Vil ikke svare

Derfor spør mange seg nå om de politiske ambisjonene til Vedum.

I TV 2-programmet Presseklubben ble Sp-lederen igjen utfordret på spørsmålet han nekter å svare på: «Vil du bli statsminister i Norge?».

– Da svarer jeg at posisjon ikke er et mål, men et middel. Og det blir en avsporing av debatten, som kun handler om det politiske spillet; det viktigste er de politiske sakene.

Se hvordan programlederne Linn Wiik og Fredrik Skavlan får Vedum til å svare på spørsmålet i videoen øverst i saken.

– Typisk norsk

Vedum gjestet programmet sammen med den erfarne programlederen Fredrik Skavlan. Han har også bitt seg merke i hvordan Vedum snor seg unna dette spørsmålet.

– Jeg skjønner oppriktig talt ikke hvorfor det ikke bare er å si at man vil bli statsminister. Mange gjør jo det! De sier: «Jeg vil bli statsminister. Stem på meg», sier Skavlan.

Han mener det er noe typisk norsk ved denne måten å svare på.

– Vi kan på en måte ikke innrømme ambisjonene våre. En amerikaner ville jo aldri svart på denne måten.

– Snakk om hva du skal gjøre

Men Senterparti-lederen står på sitt.

– Det er som jeg sier til ordførerkandidatene mine også: Ikke si at du vil bli ordfører. Snakk om hva du skal gjøre, sier Vedum.

