Legen sa Klæmint (29) aldri kunne bli fotballspiller – svarte med å bli tidenes mestscorende

– Da jeg ble født fikk foreldrene mine beskjed om at jeg aldri kunne holde på med idrett, definitivt ikke fotball, sier Klæmint Olsen til TV 2.

29-åringen ble nemlig født med klumpfot. En medfødt feilstilling i en eller begge føtter. I Olsens tilfelle venstrefoten.

Dette innebærer at hælen er vendt innover, mellomfoten svinger innover og selve fotbladet peker nedover.

Men da moren hans fortalte han om dette i oppveksten bestemte Olsen seg for å motbevise legen.

– Helt siden moren min fortalte meg om det da jeg var et barn har jeg brukt det som motivasjon. Det at jeg fikk vite at jeg aldri kunne bli fotballspiller ble min indre motivasjon. Jeg føler jeg kan si at jeg har klart å motbevise legen nå, sier Olsen.

Det har han belegg for å si. Klæmint Olsen er nemlig Færøyenes svar på Sigurd Rushfeldt og Alan Shearer. Han er den spilleren som har scoret desidert flest mål på øverste nivå.

På 297 kamper har han satt ballen i mål 188 ganger, ifølge faroesoccer.com, og nettet 27 ganger på 30 kamper forrige sesong. Samtlige mål har kommet for barndomsklubben Nes Sóknar Ítrottarfelag (NSÍ) som han har spilt for gjennom hele karrièren.

– Jeg tror venstrebeinet hans har ti prosent kapastitet. Han er som Forrest Gump, sier landslagskollega Rógvi Baldvinsson.

Noe Olsen bekrefter, samtidig som han sier at når han løper må han legge all vekten på høyrebeinet.

Får tilbud fra utenlandske klubber hvert år

Til tross for at Olsen har bøttet inn mål i den hjemlige ligaen har det aldri fristet med et utenlandsopphold. Det har heller ikke stått på tilbudene.

– Det har vært interesse i alle år. Fra land som Island, Danmark, Polen og noen tilbud fra Asia.

KUN ETT LANDSLAGSMÅL: Sander Berge i duell med Klæmint Olsen under EM-kvalifiseringskampen mellom Færøyene og Norge i Torshavn i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

– Hvorfor har du ikke prøvd deg?

– Det hadde vært interessant, men jeg er nok litt gammeldags av meg. Jeg trives med å ha en jobb på dagtid. Jeg står opp hver dag og går på jobb, så spiller jeg fotball på kvelden. Jeg har aldri klart å se for meg et liv som proff, jeg tror ikke jeg hadde trivdes med det, sier Olsen til TV 2.

Han har nylig sluttet i jobben som snekker, en jobb han har hatt gjennom hele sin karrière. Nå er han vaktmester på en skole.

Målmaskinen legger ikke skjul på at familiens støtte er viktig når han er borte fra dem rundt ti-tolv timer hver dag.