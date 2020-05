Reagerer kraftig på Hagen-saken

Vi møter henne hjemme i leiligheten hvor hun de siste dagene har fulgt utviklingen i den såkalte Lørenskog-saken.

– Egentlig pleier jeg ikke følge så mye med i kriminalsaker. Man har på en måte nådd et slags metningspunkt, men det er klart at denne saken er spesiell, sier Veronica Orderud.

Etter at Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona, Anne-Elisabeth Hagen, har det vært skrevet hundrevis av nyhetsoppslag om ektemannen.

Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet i 18 måneder. Denne uken gikk barnas bistandsadvokat ut i pressen og sa de mener faren er uskyldig.

– Veldig skummelt

Akkurat nå sitter Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker med medieforbud.

– Jeg kjenner meg selvfølgelig veldig igjen i situasjonen han befinner seg i nå. Han har fullt medieforbud og vet ikke hva som blir skrevet om ham.

FULGT MED: Veronica Orderud har fulgt med på hvordan saken mot Tom Hagen har utviklet seg de siste dagene Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun reagerer kraftig på de mange nyhetssakene som har blitt publisert etter pågripelsen.

– Nå har det vært fryktelig mange medieoppslag som går på å analysere hans personlighet. Flere uttaler seg om hva som kan være et mulig motiv. Jeg synes det er veldig skummelt, fortsetter Orderud.

– Mange likheter mellom sakene

Veronica Orderud har fått kjenne hvordan det er å få navn og ansikt brettet ut i riksmediene.

DRAPSSIKTET: Tom Hagen anklages for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone. Han nekter straffskyld. Foto: Torbjørn Olsen / Gd

I 2002 ble hun, sammen med tre andre, dømt for medvirkning til trippeldrapet på Orderud gård. Hun hevder å være uskyldig.

I lang tid før det ble avsagt dom i Orderud-saken ble det laget mange nyhetsoppslag om de siktede. Ett av oppslagene om Veronica Orderud hadde tittelen «Dødsengel eller Synnøve Solbakken?».

– Sakene gikk blant annet ut på at jeg var en mer utadvent person som snakket mer enn Per Orderud gjorde, og dette ble tolket som at jeg var den manipulerende og dominerende som hadde makt over Per. Jeg synes det er ganske mange likheter mellom disse to sakene, sier Orderud og tenker på Lørenskog-saken.

– Formuen hjelper ikke

Nå advarer hun mot forhåndsdømming av Hagen.

– Jeg synes allerede han blir massivt forhåndsdømt. Vi må huske på at når denne saken dekkes så massivt, så vil folk tolke alt han sier og gjør i lys av det politiet mener han har gjort. Dermed vil han havne i en helt umulig situasjon. Han blir svarteper.

– Men Tom Hagen er en av Norges aller rikeste menn. Forstår du at mediene også er nødt til å dekke denne saken?