Ifølge amerikanske US Geological Survey (USGS) er det målt et jordskjelv med en styrke på 6,6 ved den greske øya Kreta lørdag ettermiddag.

Det amerikanske jordskjelvsenteret har registrert skjelvet på 17 kilometers dybde.



Deres analyser viser at skjelvet skjedde et stykke sør for øya, 89 kilometer sør for byen Ierapetra, og ifølge oversikten deres vil skjelvet bare bli lett merket på Kreta.

De vurderer at det er liten eller ingen fare for befolkningen, samt at det er liten eller ingen fare for jordskred.



Skjelvet kunne merkes også i andre deler av Hellas og i Albania, skriver EMSC på Twitter.

Det geofysiske instituttet i Aten sier skjelvet rammet klokka 15.51, lokal tid (14.51, norsk tid). De setter dybden til 15 kilometer. Et etterskjelv med en styrke på omkring 4,4 rammet 10 minutter senere cirka 102 kilometer unna øya, opplyser instituttet.

Kreta er Hellas' største øy og ligger i den sørøstlige delen av Middelhavet. Den er særlig kjent som et turistmål.



Hellas ligger i et område med mye seismisk aktivitet og registrerer hundrevis av jordskjelv verdt år. Lørdagens skjelv var sterkere enn de fleste andre, men rammet et godt stykke unna tett befolkede områder. Det er så langt ikke kommet meldinger om ødeleggelser.