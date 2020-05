På Instagram skriver Carrie Symonds at hun og Storbritannias statsminister har bestemt seg for hva deres sønn skal hete: Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, skriver Sky News.

Sønnen deres født onsdag.

– Statsministeren og forloveden er glade for å kunne meddele at en sunn og frisk gutt ble født ved London sykehus onsdag morgen. Paret vil takke det fantastiske teamet, utalte en talsperson for statsministeren til The Guardian da.

Ifølge Symonds er de to første navnene henholdsvis Jonhsons bestefars navn, samt hennes egen bestefar.

Hyller to leger

Det siste navnet, Nicholas, valgte paret for å hylle to av legene hun gir æren for å ha reddet Johnsons liv da han var innlagt på sykehus etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Ifølge Sky News dreier det seg om Nick Price og Nick Hart, og gir også en stor takk til barselsavdelingen som bisto under fødselen.

– Jeg kunne ikke vært lykkeligere, skriver Symonds på Instagram, i innlegget som viser frem sønnen.

Fra før har Johnson fire barn.

Testet korona-positivt

27. mars testet Johnson positivt på koronaviruset. Da beskrev han selv symptomene som milde.

Ti dager etter han fikk påvist viruset, ble statsministeren innlagt på sykehus for nye tester.

Han satt isolert i sin statsministerbolig, før han ble innlagt på sykehus.

Denne uken var statsministeren på jobb igjen, drøyt to uker etter å ha blitt utskrevet av sykehuset.