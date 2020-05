Liverpool har lenge vært koblet til Timo Werner, men Jürgen Klopp er ikke alene om å beundre toppscoreren til RB Leipzig.

Nå utelukker imidlertid Werner en overgang til Bayern München, som i flere sesonger har blitt satt i sammenheng med spissen.

– Skulle det bli aktuelt å bytte klubb, vil jeg heller reise utenlands enn å dra til Bayern, sier Timo Werner til tyske Bild.

Werner har tidligere i år uttalt til tyske Sport1 at han ser på Klopp som verdens beste manager og at han selv har en stil som vil passe Liverpool. Til Viaplay snakket Werner om at Liverpool-koblingen gjorde ham stolt.

– Utfordringen med å spille i en annen liga er noe som motiverer meg mer enn å gå til en annen klubb i Bundesliga, sier han i det ferske Bild-intervjuet.

Se hvordan Timo Werner senket Tottenham i Champions League øverst!

Krisen kan nekte Liverpool-kjøp

Werner har denne sesongen scoret 27 mål og levert tolv målgivende på 36 kamper i alle turneringer for RB Leipzig. Det er bare Bayern Münchens superspiss Robert Lewandowski som har scoret flere mål i Bundesliga.

Men Liverpool og Jürgen Klopp kan støte på et problem i jakten på Werner, for ifølge David Maddock i Daily Mirror gjør koronakrisen at de røde ikke har råd til å kjøpe spillere i sommer. Champions League-mesterne skal ha vært interessert i å kjøpe både Werner og Lyons midtbanespiller Houssem Aouar.

Timo Werner skal ifølge Bild ha en utkjøpsklausul på et sted mellom 630 og 688 millioner kroner. TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener det er vanskelig å finne en bedre spiller til en slik pris. Werner kan bli en av verdens beste spisser, mente Stamsø-Møller tidligere i år.

Werner har blomstret i RB Leipzig etter overgangen fra Stuttgart i 2016.

– Kun tre klubber kan kjøpe spillere

Damien Comolli, tidligere sportsdirektør i Tottenham og Liverpool, uttalte til Sky Sports i april at kun tre ikke navngitte klubber i Premier League ville ha råd til å kjøpe spillere når overgangsvinduet åpner til sommeren.

– Vi kommer kanskje til å se byttehandler og låneoverganger. Jeg tror vi kommer til å se kraftig nedgang i overgangssummer og aktivitet, i hvert fall i overganger som involverer penger, uttalte Damien Comolli.

Det er fortsatt usikkert når Premier League kan starte opp igjen. Både 8. og 12. juni har vært nevnt som mulige datoer. De 20 klubbene hadde et videomøte fredag, og alle klubbene er fortsatt enige om at sesongen skal spilles ferdig. Neste uke venter et nytt møte mellom klubbene.

Av de største ligaene virker Bundesliga å være nærmest å gjenoppta sesongen. Der har 16. mai vært hyppig nevnt den siste tiden.