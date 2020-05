Tegnell: Pandemien kan pågå i to år til

SMITTE: Den svenske statsepidemiologen, Anders Tegnell, tror at smitten ikke kom fra Italia til Sverige, men heller med reisende som har besøkt andre land som Østerrike, Storbritannia og USA. Foto: Jessica Gow / AFP

Den svenske statsepidemiologen mener at det ikke er usannsynlig at pandemien kan vare i to år. Han mener i tillegg at smitten ikke kom fra Italia til Sverige, men fra USA.