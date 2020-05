Fredag var Premier League-klubbene samstemte i at sesongen skal spilles ferdig – når myndighetene gir klarsignal.

Under møtet diskuterte man ifølge britiske medier å spille de 92 gjenstående seriekampene på opp til ti ulike nøytrale arenaer under svært strenge smitteverntiltak. Blant annet skal alle spillere testes to ganger i uken.

Dermed ligger det an til et svært hektisk kampprogram. Det er problematisk, mener Liverpools kroatiske midtstopper Dejan Lovren.

– Jeg håper (Uefa-president) Alexander Ceferin og alle andre fra Uefa og Fifa vil finne en løsning slik at vi ikke havner i en situasjon hvor vi må spille 15 kamper på 30 dager.

– Vi trenger fri. Vi har ikke egentlig hatt fri og spillerne trenger å hente seg inn mentalt etter pandemien, som følge av isolasjonen, sier Lovren til et kroatisk nettsted ifølge Reuters.

30-åringen forteller at det er vanskelig å motivere seg for å trene på egenhånd.

– Det har ikke vært lett. Vi har vært isolert hjemme i 46 dager nå. Det mentale aspektet er det vanskeligste ved det hele. Jeg trener så mye jeg kan på egenhånd, jeg spiller fotball i hagen med sønnen min, men det er noe helt annet å trene med laget.

Slik så det ut da Lovren trente med sønnen...

Lovren har imidlertid klart å gå ned i vekt – men på bekostning av muskelmassen.

– Jeg prøver å holde motivasjonen oppe. Jeg står opp og morgenen og forteller meg selv at jeg skal ta meg helt ut på trening i dag, og jeg har i det minste klart å gå ned litt i vekt.

– Men jeg har også mistet muskelmasse i beina fordi det er ingenting som kan erstatte en 90 minutter treningsøkt med laget. Du kan ikke trene beina dine innendørs i 90 minutter.