DEL 1: De fem titteljagende lagene på Færøyene og deres beste spillere

– Odmar Færø (30). Løfter enkelt 140 kilo i benkpress og har nettopp tatt en master innenfor energi. Vokste opp i Skottland og var nære en kontrakt med Aberdeen. Valgte å flytte hjem til Torshavn og ble en legende i B36 hvor han var kaptein, vant ligaen og ble årets forsvarsspiller. Han har vært innom Brøndby, men skader har ødelagt mye av landslagskarrièren. Prøvde seg som proff i Ham Kam i fjor, men valgte å dra hjem etter en sesong. Overrasket alle da han signerte for KÍ og ikke B36, sier Baldvinsson.

Bóltfelagið 1936

Hovedstadslaget går under navnet B36. Tapte mot KÍ i siste seriekamp i fjor. Ønsker nok å revansjere det denne sesongen. Torshavn-klubben vant ligaen sist i 2015 og har totalt elleve seriemesterskap. Trenes av landslagslegenden Jákup á Borg, en trener som er kjent for å gi unge spillere sjansen.

Har hentet hjem Sonni Nattestad (tidligere Molde, Aalesund og Midtjylland) og Meinhard Olsen (Kristiansund).

– Sonni Nattestad (25) har prøvd seg i mange utenlandske klubber, men aldri helt lyktes. Midtstopper som er 1.96 meter høy. Livet som fulltidsproff har skapt utfordringer for den ellers hyggelige kjempen. Bør kunne dominere ligaen.

STORVOKST: Sonni Nattestad rager 1.96 meter over bakken. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Árni Frederiksberg (27) meldte overraskende overgang fra NSÍ Runavik, etter å ha spilt hele karrièren der. Ble umiddelbart en viktig brikke for B36. Høyrekant som liker på bryte inn og bruke den eminente venstrefoten sin. Dødbalspesialist som er fast i landslagstroppen, men han har ikke helt slått til på den internasjonale scenen ennå.

– Stefan Radosavljevic (19) har tross sin unge alder spilt over 80 seriekamper i den øverste divisjonen. Han har en enorm fysikk og er uredd med ballen. Var en av de beste for klubben i Europakvaliken i fjor. Spesielt mot nordirske Cruisaders, der flere av spillerne slet med å håndtere fysikken hans. Hans far flyttet til Færøyene fra Serbia for å spille fotball for mange år siden.

Havnar Bóltfelag

Nok et hovedstadslag og erkefienden til B36. Går under navnet HB Torshavn. Deler stadion med B36 på Gundadalur. Vant ligaen overlegent i 2018 med 73 poeng på 27 kamper. Det var den islandske treneren Heimir Gudlaugsson som innførte morgentreninger klokken 06.00 og fikk opp seriøsiteten i laget.

Gudlaugsson har returnert til Island og laget trenes nå av danske Jens Berthel Askou. Islendingen tok med seg en av lagets beste spillere, Magnus Egilsson, og ønsket også å få med seg stjernespilleren Adrian Justinusson, men grunnen til at det ikke gikk får du under her.

Berthel Askou har fått med seg tyske Kevin Schindler i trenerteamet. 31-åringen har kamper for Werder Bremen, men har nå lagt skoene på hyllen. Men det kan likevel gå mot et comeback, ettersom han var på banen i en treningskamp for ikke lenge siden.

SISTESKANSEN: Teitur Gestsson ses på som en av ligaens beste keepere. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Norske Andreas Breimyr (tidligere Bryne, Viking, Crystal Palce) spilte for klubben forrige sesong. Har nå returnert til Norge og Fram Larvik.

– Adrian Justinussen (21) er ønsket av flere utenlandske klubber. Men har ekstrem flyskrekk, noe som gjør at han aldri forlater øya. Er kun med landslaget på hjemmekamper. Jeg mener han har en av Nord-Europas beste høyreben. Vågalt å si om en spiller fra lille Færøyene, men minner veldig om Juninho (Lyon-legende) i tilslaget, sier Baldvinsson.

– Teitur Gestsson (27) har landskamper og er en av ligaens beste keepere.

– Ari Olsen (22) minner om Jamie Vardy.

Víkingur Gøta

Går under navnet Vikungur og er et av lagene som har etablert seg i toppen de siste ti årene. Har to seriemesterskap (2016 og 2017) og fem cuptitler (2009, 2012, 2013, 2014 og 2015). Slo ut Tromsø fra Europa League i 2014/2015-sesongen.

Laget har klart å beholde stammen fra laget som vant masse på midten av 2010-tallet. Begynner nå å slite ettersom spillerne blir eldre. Har de siste årene vært defensive og tålmodige i spillestilen. Nå er Eydun Klakstein ansatt som ny trener og han skal prøve å få dem til å spille mer offensivt.

Vikingur scoret desidert flest dødballmål i fjor. Har hentet spennende, men gamle Lucas Cieslewicz fra B36 og tidligere toppscorer på nivå to i Danmark, Finnur Justinussen, som har vendt hjem etter arkitekt studier i Danmark.

Har en av ligaens største profiler i stallen, tidligere landslagskaptein Atli Gregersen. 37-åringen har blitt slått ned av Zlatan Ibrahimovic og ertet på seg italienske Antonio Cassano.

– Atli Gregersen (37) er midtstopper og bærebjelke i laget. Har en fortid i Frem, Lyngby og Ross County. Er en levende legende både for Vikingur og landslaget. Spilte sin siste landskamp mot Sverige i fjor og avsluttet landslagskarrièren med å slå Hellas både hjemme og borte. Scoret sitt første landslagsmål mot Latvia hvor han feiret med Ronaldo-feiringen. Er kjapp i kommentarene og hadde fortjent å spille på et høyere nivå, sier Baldvinsson.

KOKTE OVER: Atli Gregersen klarte å komme inn i hodet på Zlatan Ibrahimovic. Den svenske spissen svarte med å slå Gregersen. Foto: Niklas Larsson / BILDBYRÅN

– Sølvi Vatnhamar (33). Dersom Gregersen er Vikungurs svar på Francesco Totti, er Vatnhamar, Daniele De Rossi. En såkalt "late bloomer" som debuterte for landslaget i en relativt høy alder, men da med et smell. Har scoret 48 mål fordelt på fire sesonger fra sin midtbaneposisjon, har også mange målgivende.

– Gunnar Vatnhamar (25) er lillebroren til Sølvi. En potet som er kjent for sin oppfordrende spillestil. Kaster seg foran med livet som innsats. Kan få en mer offensiv rolle denne sesongen. Har fått debuten for landslaget.

Nes Sóknar Ítrottarfelag

Klubben fra Runavik går under navnet NSÍ og er den tidligere klubben til legrendariske Jens Martin Knudsen. Keeperen som spilte med topplue.

Men det er en mann som er større enn Knudsen. NSÍ er nemlig klubben til Færøyenes Sigurd Rushfeldt, eller Alan Shearer om du ønsker. Klæmint Olsen som ble født med klumpfot, noe som gir hans venstre bein ti prosent kapasitet.

Mot alle odds har målmaskinen herjet i hjemlig liga i mange år og er tidenes mestscorende i Betri Deildens historie.

IKON: Jens Martin Knudsen er en legende på Færøyene etter å ha spilt kamper i denne topplua. Her i duell med Clarence Seedorf. Foto: Martin Bureau

Laget varierer mellom formasjonene 3-5-2, 3-4-3, 3-4-1-2 og 4-2-3-1. Tidligere Ham Kam-spiller Glenn Ståhl er ansatt som trener før denne sesongen. Ifølge Baldvinsson har svensken fått i gang en ny treningskultur i klubben, noe som gjør at de ses på som en av outsiderne denne sesongen.

– Klæmint Olsen (29), tømmermannen, jobber som snekker på dagtid og hamrer inn mål på kveldstid. Var centimeter fra å score både to og tre mål mot Norge da lagene møttes på Færøyene i fjor. Er en målgarantist og har scoret 161 mål på 215 seriekamper de siste syv sesongene. I 2019 scoret han 27 mål på 30 kamper. En rolig type som ikke gjør mye ut av seg verken verbalt eller i spillfasene. Men er likevel kaptein for laget. Scoret sitt første landslagsmål i fjor mot Spania.

– Petur Knudsen (21) er sønnen til legenden Jens Martin Knudsen. Mens far sto i mål, har Petur blitt midtbanespiller. En teknisk spiller med et godt høyreben. Har scoret ti mål og levert to målgivende så langt i sesongoppkjøringen.

Søndag kan du lese del to i denne serien. Da tar vi for oss de fem siste lagene i ligaen.