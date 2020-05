3. februar slo det ned som en bombe i Sverige da bryteren Jenny Fransson som har OL-bronse og VM-gull i bryting testet positivt på doping.

En dopingprøve hadde vist tegn til den anabole steroiden metyltestosteron. Et fremhevende middel som i hovedsak har blitt brukt i idretter som krever eksplosiv styrke.

– Det er en av de verste dagene i mitt liv. Det føles som om hele livet mitt er blitt ødelagt, sa Fransson like etter nyheten sprakk.

Tommy Forsgren hos Svensk Antidoping trakk paralleller til Johaug-saken, ettersom den også omhandlet et anabolt steroid.

32 år gamle Jenny Fransson har ennå ikke fått straffen sin, men nå har det dukket opp en hjelper. Den svenske fysikeren Mats Larsson mener hun bør frikjennes, skriver den svenske avisen Expressen.

– Jeg er helt overbevist om at hun er uskyldig, sier han.

Tar ikke betalt for å frikjenne bryteren

Fysikeren er nemlig overbevist om at bryteren ikke har fått i seg metyltestosteron med vilje.

– Jeg tror det jeg har å si kan få folk til å se annerledes på denne situasjonen rundt Jenny Fransson, sier Larsson til Expressen.

Hans forskning har gjennom årene for det meste dreid seg om øke menneskets forståelse av molekylær dannelse i rommet. Men nå har han tatt på seg en ny oppgave, å frikjenne Jenny Fransson. En oppgave han gjør uten å ta betalt.

Det å klare å frikjenne en dopingsiktet utøver er ikke noe som ofte skjer. Men det som taler til Franssons fordel er at Mats Larsson har klart det før.

Høsten 2011 ble styrkeløfteren Kim Mikkelsen tatt i doping. Også han testet positivt på en anabol steroide. Han ble utestengt i to år, men et år inn i soningen kom beskjeden om at han var frikjent. I ettertid har vektløfteren gitt all ære til Mats Larsson for frikjennelsen.

Har to teorier om hvordan Fransson fikk i seg det ulovlige stoffet

Nå har han kommet opp med to teorier som han mener kan være grunnen til at dopingtesten var positiv.

Teori 1: Det har blitt gjort en feil på dopinglaboratoriet.

– De siste dagene har jeg gått gjennom laboratoriumrapporten og etter å ha gjort det er jeg overbevist om at laboratoriet ikke har oppfylt alle Wadas (World Anti-Doping Agency) krav.

Teori 2: Fransson har fått i seg metyltestosteron etter å ha spist fisk.

– Ifølge rapporten fra laboratoriet har Fransson veldig lav konsentrasjon. Hun kan ha fått i seg steroidet via en kilde vi ikke har klart å identifisere ennå. Jeg har en venn og kollega i Ukraina, en kvinnelig kjemiker som har begynt å se på forskjellige kilder til steroider. Hun har funnet kinesiske artikler som viser at det kan være syntetiske steroider i fisk og vann. Vi prøver å undersøke det nå, sier fysikeren.