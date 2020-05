Skogbrannen ved Tsjernobyl-kraftverket raser videre

SKOGBRANN: Skogbrannen ved Tsjernobyl raser videre, én måned etter at den brøt ut. Bildet er fra 18. april. Foto: Volodymyr Shuvayev / Reuters / NTB scanpix

Over 200 brannmannskaper kjemper fortsatt for å slukke skogbrannen som raser ved det gamle atomkraftverket i Tsjernobyl, én måned etter at den brøt ut.