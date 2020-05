– Trodde krisen skulle være mer kortsiktig

Norsk luftfart står overfor enorme omsetningstap etter at tiltak ble satt inn for å bremse luftfarten etter koronakrisen.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) anslår at de norske aktørene i bransjen vanligvis omsetter for omkring 15 milliarder kroner i løpet av den seks måneder lange sommersesongen. Nå er mange av flyvningene innstilt, de fleste flyene er satt på bakken og ansatte står overfor massepermitteringer.

I et intervju på TV 2 Nyhetskanalen lørdag varsler samferdselsminister Knut Arild Hareide at regjeringen vil komme med flere tiltak for luftfarten.

– Vi er nødt til å komme med virkemidler fremover. Da vi kom med våre første virkemidler, trodde vi at krisen skulle være mer kortsiktig. Nå ser vi at den varer lenger, sier Hareide.

Krever tiltak

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart har lenge tatt til ordet for at tiltakene regjeringen har kommet med ikke treffer.

– Det som er spesielt i denne situasjonen er at det ikke er en normal økonomisk resesjon, men et styrt tiltak. Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak hvor formålet er å sette flyene på bakken, slik at folk ikke skal reise. Den kostnaden kan ikke flyselskapene og de ansatte ta, sier Lothe.

KREVER: Direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, krever flere tiltak for å redde norsk luftfart.

Han viser til at det er tusenvis av ansatte i flyselskapene som står uten jobb, og at den situasjonen må håndteres på en verdig måte i samfunnet.

Flere har tatt til ordet for at staten bør inn på eiersiden i selskapene, slik det var før. NHO luftfart tror derimot ikke på en slik løsning.

– Jeg tror ikke det. Myndighetene må heller gå inn og ta et delansvar i forhold til å håndtere det enorme omsetningtapet norsk luftfart står overfor, mener Lothe.

Vil ta ansvar

Samferdselsministeren mener at regjeringen har vært villige til å bistå selskapene økonomisk.

– Vi har vært villige til å legge penger på bordet, først og fremst i likviditet. Vi må likevel opptre likt overfor selskapene, slik at vi ikke gjør noe med konkurransen. Vi må ta et offentlig ansvar, slik vi har gjort med flere ting og så må vi vurdere situasjonen fremover, sier Hareide.

– Hvem skal få penger og hvor mye?

– Vi legger opp til ordninger som skal være tilpasset alle selskapene, så må selskapene selv vurdere hvordan det kan fortjene seg å komme inn under de ordningene. Vi kan ikke gi ett beløp til et selskap og ett beløp til et annet. Vi er opptatt av å ha en luftfart etter koronakrisen og vi har lært hvor viktig det er med konkurranse, sier han.