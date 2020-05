To menn er siktet for grovt økonomisk underslag, mens de øvrige er siktet for heleri, det gjelder også den 37 år gamle mannen som ble siktet tidligere denne uken, skriver Nordlys.

Politiet har foreløpig ikke full oversikt i saken.

– Dette er ennå en aktiv etterforskningssak, og vi kan ikke utelukke at det kommer flere siktelser. Det er veldig mye øl som er stjålet, og vi har ikke per i dag oversikt over hvor all ølen har havnet. Dette har pågått over mange måneder, og det er mange ledd i denne saken, sier politibetjent Katrine Grimnes til avisa.

Politiet ble først varslet om det mulige tyveriet i februar i år. Etter nøyere varetelling og gjennomgang av bruk av adgangskort og overvåkingsbilder, gikk politiet til pågripelse av en av de ansatte, en 28 år gammel mann, 7. april.

Den yngste av de siktede er 27 år gammel, mens den eldste mannen er 55 år.

Tre av de ansatte skal ifølge Nordlys ha tilknytning til bryggeriet, enten som ansatt eller tidligere ansatt.

