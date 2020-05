I tillegg til de drepte var ble også cirka 50 personer skadd, ifølge militærmyndighetene.

Blant de sårede var fengselets direktør, som stukket med kniv. I tillegg ble en annen vakt skadd i en eksplosjon, melder The Guardian.

En gruppe som arbeider for innsattes rettigheter, sier at Los Llanos-fengselet i Guanare er kraftig overbefolket. Det ble bygd for 750 fanger, men har nå 2.500, ifølge Carolina Girón i gruppa OVP.

Hun sier at de innsatte er misfornøyd med at de ikke får ha besøk, og at de ikke får mat eller vann på grunn av restriksjonene som er satt i verk mot koronaepidemien.

– Det store flertall av fangene er underernært og har tuberkulose, sier hun.

Et lignende opprør brøt ut i nabostaten Portuguese i fjord. 29 innsatte mistet livet.