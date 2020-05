Etter 20 dager borte fra offentligheten viste Nord-Koreas leder Kim Jong-un seg i igjen under en seremoni på en gjødselfabrikk nord for hovedstaden Pyongyang.

Opptredenen skjer etter flere dager med intense spekulasjoner om Kim Jong-uns helse og hvorfor han ikke har vært å se på lang tid.

Foreningsdepartementet i Sør-Korea bekrefter Kims besøk på gjødselsfabrikken.

Departementet ber om diskresjon om informasjon relatert til Nord-Korea og sa at de «grunnløse ryktene» de siste ukene har forårsaket «unødvendig forvirring og kostnader» før Sør-Koreas samfunn og finansmarkeder, skriver nyhetsbyrået AP.

– Uforberedt på ustabilitet

Kim har ikke vist seg offentlig siden han var til stede ved et møte i ledelsen av landets arbeiderparti 11. april.

Det har vært spekulert i om han var død, syk eller lå i skjul av frykt for å bli smittet av korona.

Etter alt å dømme har han tilbrakt tid på sitt feriested i Wonsan. Kim Jong-uns tog skal av amerikanske satellitter være observert parkert ved stasjonen i Wonsan.

Eksperter nyhetsbyrået AP har snakket med sier at Sør-Korea, så vel som regionale naboer og allierte USA, må begynne å forberede seg på det mulig kaoset som kan oppstå hvis Kim blir satt til side av helseproblemer eller til og med dør.

Verstefallsscenarioer som nevnes i den forbindelse er blant annet atomvåpenbruk eller at nordkoreanere flykter til Sør-Korea eller Kina, skriver nyhetsbyrået.

Professor Leif-Eric Easley ved Ewha University i Seoul sier at Kims forsvinning har vist at «verden i stor grad er uforberedt på ustabilitet i Nord-Korea».

– Washington, Seoul og Tokyo trenger en tettere koordinering av beredskapsplaner, sier han til nyhetsbyrået AFP.

SEREMONI: Kim Jong-un under fredagens seremoni, ifølge nordkoreanske medier. Foto: KCNA / AFP / NTB scanpix

Umettelige appetitt

USAs tidligere Nord-Korea-analytiker Rachel Lee har tidligere uttalt til AFP at de siste ukene har vist den «umettelige appetitten for nyheter om det nordkoreanske lederskapet».

Hun trakk fram de «potensielle regionale og internasjonale risikoen som følger med Kim Jong-uns helse», men synes «den dårlige analysen av Nord-Korea som er basert på inntrykk og spekulasjoner og ikke harde fakta», er beklagelig.

BEKREFTER: Foreningsdepartementet i Sør-Korea bekrefter Kims besøk på gjødselfabrikken i Sunchon. Foto: Str

I en kommentar i New York Times tidligere denne uka skrev Lee at det ikke er uvanlig at Kim er borte fra offentligheten. Mellom januar og februar var han borte i 21 dager, og mellom mars og april var han borte i 19 dager, ifølge Lee.

Direktør Harry Kazianis for koreanske studier ved den amerikanske tenketanken National Interest sier at koronaviruset kan være årsaken til Kims forsvinning.

– Den mest sannsynlige forklaringen på Kims forsvinning er at Nord-Korea har erklært koronaviruspandemien som en eksistensiell trussel. Han har sannsynligvis gjort tiltak for å sikre helsen sin eller kan ha blitt påvirket på en eller annen måte personlig av viruset, sier Kazianis etter at KCNA fortalte om Kims opptreden, skriver The Guardian.