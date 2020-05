Koronaviruset fortsetter å herje i USA. Fredag rapporterte landet om nesten 1900 dødsfall de siste 24 timene. På sykehjemmet Isabella Geriatric Center i episenteret New York får en dødsbølge byens ordfører til å grøsse.

Sykehjemmet på Manhattan er stort, med plass til hele 705 beboere. Offisielle tall fra New Yorks helsemyndigheter viser at 13 mennesker har mistet livet på Isabella. Det reelle tallet er mye høyere.

14 prosent mistet livet

Minst 98 av hjemmets beboere har mistet livet som følge av koronaviruset siden pandemien brøt ut i New York, skriver den lokale TV-kanalen NY1. Det er neste 14 prosent av sykehjemmets beboere.

Dødstallet er høyere enn hos noe annet sykehjem i den kriserammede delstaten.

– Det er rett og slett skremmende. Det er et ufattelig tap av liv og det er bare umulig og forestille seg at så mange har gått bort på ett og samme sted, sier byens ordfører Bill de Blasio til nyhetsbyrået Associated Press.

Skjulte likkontainere bak presenning

De mange dødsfallene er ikke det eneste sykehjemmet har holdt skjult. Bak store mengder svart presenning har sykehjemmet plassert en lastebil med kjølerom.

Denne ble brukt til å oppbevare lik i påvente av at byens begravelsesbyrå skulle ha kapasitet til å ta dem imot, skriver AP.

New Yorks ordfører Bill de Blasio er rystet over dødsfallene. Foto: Frank Franklin II/AP Photo

Pårørende forteller til NY-1 at syke beboere ikke ble testet for viruset, selv om de viste symptomer på koronaviruset. Manglende tester førte til at sykehjemmet ikke klarte å separere syke beboere fra friske, noe som gjorde at viruset spredte seg raskt.

Benekter underrapportering

Sykehjemmet benekter at de har underrapportert dødsfallene, og peker på at mangelen på utstyr har gjort jobben svært vanskelig.

– Som alle andre sykehjem i New York hadde vi begrensede muligheter til å teste for viruset, og kunne derfor ikke diagnostisere våre beboere og ansatte, sier en talsperson for sykehjemmet til AP.

I tillegg til mangel på tester, var det hardt rammede sykehjemmet underbemannet og hadde ikke tilstrekkelig med smittevernutstyr. Først nå har Isabella fått tilgang til virustester.

Sykehjem hardt rammet

Sykehjem har vært spesielt utsatt helt siden koronaviruset først ankom USA. Dette har særlig gjort seg gjeldende i New York, hvor over 3000 har mistet livet på sykehjem. Dette er klart flest i USA, ifølge AP.

Delstatens helsemyndigheter har mottatt rapporter om virusutbrudd fra i alt 239 sykehjem. Seks av disse har meldt om over 40 dødsfall hver.

– Dette kan ganske enkelt ikke fortsette. Vi trenger en kraftig forandring, sier ordfører de Blasio. Ordføreren understreker at myndighetene forsøker å hjelpe sykehjemmene så godt det lar seg gjøre, blant annet med omfattende utdeling av smitteutstyr.