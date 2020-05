Danmark tok tidlig grep i kampen mot koronaviruset, og var det første nordiske landet som stengte ned skoler.

Nå er danskene i gang med å gjenåpne samfunnet, og 10. mai iverksettes fase to av gjenåpningen. Danmarks politikere forhandler nå om hvilke deler av samfunnet som skal gjenåpnes som en del av denne fasen.

«Høy» smitterisiko

I forbindelse med gjenåpningen har det danske folkehelseinstituttet Statens Serum Institut (SSI) sendt ut et konfidensielt notat til landets partiledere, skriver avisen Berlingske.

I notatet skriver SSI at en gjenåpning av 6. - 10. klasse vil medføre «høy» smitterisiko.

SSI skriver av flere faktorer ligger til grunn for vurderingen. Smitterisikoen avhenger blant annet av hvilke aktiviteter den nye skolehverdagen vil inneholde.

Folkehelseinstituttet understreker at det er knyttet usikkerhet til risikovurderingen, og at notatet er skrevet med forbehold om at man fortsatt vil kunne opprettholde fysisk avstand fremover.

Har ikke hastverk

Danmark åpnet skolene for 1.-5. trinn 15. april, etter en markant nedgang i smittetilfeller. Tidligere denne uken kunngjorde statsminister Mette Frederiksen andre fase av gjenåpningen.

– Smitten er under kontroll, og vi har lyktes med den danske strategien, sa Frederiksen i en debatt om koronasituasjonen i Folketinget onsdag.

En endelig avgjørelse om gjenåpningen av de øverste klassetrinnene er enda ikke på plass, og hvilke deler av samfunnet som gjenåpnes 10. mai vil avhenge av smittesituasjonen i landet.

– La meg gjøre det helt klar. Regjeringen kommer ikke til å la seg presse til å gå for raskt fram, sa Frederiksen onsdag.

Fortsatt stengt i Norge

I Norge åpnet skolene for 1.-4. trinn mandag. Når de eldste elevene får komme tilbake til skolebenken, er fortsatt usikkert.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har lovet at hun skal legge fram en plan for videre skoleåpning i neste uke. Det har hele tiden vært et mål at alle skal tilbake på skolen før sommerferien.

Løftet ble gjentatt av helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse mandag.

– Vi gleder oss over at de minste er tilbake på skolen, men det er også viktig å snakke om de som fortsatt venter og lengter. Jeg vil gjerne si til ungdommen at vi ikke har glemt dere. Målet vårt er at dere også skal få komme tilbake på skolen før sommeren, sa Høie.