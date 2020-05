Raja har fremstått farlig nær å bli avblåst for passivt spill

Toppfotballen er desperat – desperat etter å bli hørt. Skulle det være slik at covid-19 og smittefare stopper ønsket oppstartsdato, må i hvert fall redningspakken sitte som et skudd.



Uten noen av delene kan det bli stygt.

Det haster nå, og sidesporene er mange. Jeg frykter at det kastes bort unødig tid på å gjøre et nummer ut av at toppfotball ikke er viktigere enn andre ting. La dette handle om å finne løsninger for å komme raskest mulig i gang innenfor forsvarlige rammer. Og få på plass økonomiske pakker som treffer bedre. Konsekvensene av å ikke få til noen av delene vil trolig knekke både topp- og breddeklubber.

Spørsmålet er om kombinasjonen av den mektigste idretten og et åpenbart politisk spill for å få i gang toppfotballen blir det som skaper trøbbel for noe som fremstår som en god plan? Jeg håper ikke at trykket fra ulike hold har vokst seg så stort at det ender opp med å gå sport i å bevise at man ikke bukker under for presset fra en sterk front.

Abid Raja har for fotballfamilien fremstått som en som farlig nær å bli avblåst for passivt spill Gro Hammerseng-Edin

For det vil ingen vinne noe på. Toppfotballen har gått offensivt til verks og har fått med seg idrettsforbundet på lag i sin intense jakt på å komme i gang. De har lagt fram konkrete planer for hvordan først trening og deretter kamp kan organiseres med minimal bruk av folk. Elitedirektør i Norges Fotballforbund Lise Klaveness har bekreftet at tilbakemeldingen fra FHI er at planen gjør det forsvarlig med fullkontaktidrett.

Jeg applauderer initiativet. Det var kreativitet og et beslektet initiativ som førte til at det tradisjonsrike arrangementet Bislett Games 11. juni kan gjennomføres i en ny form: Impossible Games. Hele idretts-Norge gledet seg med Bislett Games-sjef Steinar Hoen da de fikk gjennomslag for ideen sin. Det ble ansett som noe positivt. Det ga håp. Spørsmålet nå er om fotballstarten blir en «mission impossible».

Helseminister Bent Høie påpekte torsdag at fotballen ikke har en fribillett, men det roer ikke desperasjonen. Det legges hardt press på Kultur- og idrettsminister Abid Raja, Norges idrettsforbund og regjeringen fra fotballens side. I tillegg trykkes det på fra opposisjonen, media og utålmodige supportere. Det hviler derfor et tungt ansvar på skuldrene til Berit Kjøll, NIF og regjeringen som skal representere hele idretts-Norge – topp som bredde. Deres jobb er å sikre at flest mulig føler seg ivaretatt, helst alle. Men når det er uttalt at det ikke går an å åpne opp for alle samtidig, så vil de måtte be noen om å vente lenger enn andre. De vil måtte prioritere. Mye står på spill torsdag 7. mai når idretten skal få konkrete svar på veien videre.