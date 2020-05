Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen gleder seg over å ha sikret seg rettighetene til den ligaen på Færøyene.

– Vi skal bruke profilene våre og satse seriøst på dette. Dette er et tilbud til dem som savner direktesendt sport. For dem som lengter mest etter det, og som tenker at dette kan være litt gøy å bruke tiden på, lover han.

TV 2 Sport 1 og Sumo skal sende de første tolv serierundene fra ligaen, som teller ti lag:

B36 Torshavn, EB/Streymur, AB Argir, HB Torshavn, IF Fuglafjørdur, Klaksvik, NSI Runavik, Skala Itrottarfelag, Vikingur og TB Tvøroyri.

I fjor var det Klaksvik som vant ligaen tre poeng foran B36 Torshavn.

1. runde 9. mai: 16.00: Havnar vs EB/Streymur (TV 2 Sport 1 og @tv2sumo) 18.00: KI vs B36 (TV 2 Sport 1 og @tv2sumo) 20.00 AB vs Vikingur (TV 2 Sport 1 og @tv2sumo)



Nylig ble det kjent at TV 2 også har kjøpt Champions League eksklusivt fra 2021.