Dette opplyser New York-guvernør Andrew Cuomo i en pressebrief fredag.

Mens antall nye innleggelser og koronadødsfall synker i New York, har delstaten besluttet at skolene skal holde stengt ut skoleåret for å ha kontroll på pademien.

Det betyr at delstatens 1,1 millioner skolelever ikke får vende tilbake til kalsserommene før i september.



New York stengte sine skoler 15. mars da koornaviruset spredte seg kraftig i delstaten, som nå er episenteret for viruset i USA med med over 18.500 koronarelaterte dødsfall og over 300.000 bekreftede smittetilfeller.

– Vi mener at det ikke er mulig å åpne skolene igjen på en måte som er sikkert for våre barn, elever og lærere, siger Cuomo.

Nylig uttalte New Yorks ordfører, Bill de Blasio, at det ikke ville være mulig å sende elevene tilbake til skolen i inneværende skoleår.

Dette ble dermed bekreftet av Cuomo fredag.

I New York City, som er hardest rammet, viste en meningsmåling at innbyggerne i stor grad støttet nedstengningen av byen.

Blasio har kunngjort at minst 40 miles av gater vil stenges for trafikk, slik at innbyggerne får plass til å trene utendørs.