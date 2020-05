Et slag i en «bokseautomat» var årsaken til fingerbruddet som kostet Johannes Høsflot Klæbo blant annet starten i verdenscuprennet i Falun i februar.

Nå har Johannes Høsflot Klæbo skadet seg i fingeren igjen. Det avslører han på sin Instagram-konto.

– Ops, I did it again, skriver skistjernen under bildet der han viser frem hånden med skaden i fingrene.

På sin YouTube-kanal forteller Høsflot Klæbo hvordan han pådro seg den nye fingerskaden.

– Jeg var uheldig da jeg prøvde meg på en ny sport, basket, så får vi se utover i uken hvordan fingeren blir, sier han.

Underveis i sendingen får han spørsmålet om fingeren er brukket.

– Det er fortsatt litt usikkert. Det får vi svaret på senere til uken, sier skistjernen i YouTube-videoen.

Da Klæbo pådro seg det første mye omtalte fingerbruddet i februar, fikk det stor oppmerksomhet. Skaden kom da Klæbo hadde vært og bowlet med to kamerater, og de etterpå skulle teste hvor hardt de kunne bokse i en boksemaskin.

– Jeg fikk først høyest score. Da vi skulle prøve igjen, slo jeg alt jeg kunne, men hånden skled av og traff en metallmaskin ved siden av. Da kjente jeg at jeg kanskje hadde brukket fingeren, fortalte Klæbo den gang.