– Dette er utrolig stort for meg. Tusen takk til Spellemannskomiteen for denne anerkjennelsen av debutalbumet mitt, sier Sigrid i en uttalelse gitt til TV 2.

– Dette hadde ikke gått uten teamet, bandet, crewet, produsenter og låtskrivere jeg har jobbet med og familien min. Jeg vil også takke alle som lytter til musikken min, dere gjør dette her mulig. Nå gleder jeg meg til å fortsette låtskrivingen og til å stå på scenen igjen, sier hun.

Årets Spellemann er den gjeveste prisen.

Sigrid mottok grammofontrofeet under innspillingen av NRK-programmet «Lindmo».

Sigrid Solbakk Raabe (23), som er hennes fulle navn, var nominert til fire Spellemann-priser.

– Jeg blir helt emosjonell. Jeg har hatt fryktelig lyst på den her, sa Sigrid da hun mottok prisen.

– Det er sprøtt. Det er kanskje det største, det er noe av det største som kan skje, er det ikke det da? utbrøt en tydelig rørt Sigrid i programmet.

Musikkprisen Spellemann 2019 skulle egentlig deles ut fra Chateau Neuf i Oslo lørdag 28. mars.

På grunn av koronasituasjonen ble prisutdelingen avlyst, men denne uken har prisene blitt delt ut via ulike NRK-program på TV og radio.

Her er alle prisvinnerne:

Årets Spellemann: Sigrid

Årets hederspris: Oslo-filharmonien

Årets gjennombrudd og Gramostipend: Isah

Årets album: Karpe - SAS PLUS / SAS PUSSY

Årets musikkvideo: Anna of the North (Noah Lee) - Leaning On Myself

Popgruppe: Seeb - Seeb 2019

Popartist: Sigrid

Rock: brenn. - Elsker

Urban: Isah - Sukkerspinn & Hodepine

Viser: Frida Ånnevik - Andre sanger

Barnemusikk: Maria Solheim og Silje Sirnes Winje - Bråkebøttebaluba

Blues: Ledfoot - White Crow

Country: Jørund Vålandsmyr & Menigheten - Til dere som er lykkelige

Elektronika: André Bratten - Pax Americana

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk: Morgonrode - Morgonrode

Indie/Alternativ: Konradsen - Saints and Sebastian Stories

Jazz: Mats Eilertsen Trio - And Then Comes The Night

Klassisk: Oslo-filharmonien - Mahler Symphony No. 3

Metal: Gaahls WYRD - GastiR – Ghosts invited

Samtid: BIT20 Ensemble, Trond Madsen, Kjetil Møster og Jørgen Træen

Åpen klasse: Erlend Apneseth Trio - Salika, Molika

Tonos komponistpris: Helge Iberg - Helge Iberg: Songs from the Planet of Life

Årets tekstforfatter: Signe Marie Rustad - When Words Flew Freely

Årets produsent: Martin Sjølie

Årets låtskriver: Lars Reiersen - Larsiveli 2019

Årets låt kåres gjennom en avstemming, og vinneren vil kunngjøres lørdag.

Lørdag kveld sender NRK en oppsummerende sending på TV, hvor man kan få med seg alle prisene