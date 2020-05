Se Mens vi venter på Premier League på TV 2 Sumo

John Arne Riise har aldri vært redd for å uttale egne mål. Nå er neste ambisjon ute i offentligheten. I et intervju med TV 2s Brede Hangeland forrige måned slo 39-åringen fast at han vil bli manager i Premier League liga innen fem år.

– Jeg er gal nok til å tro at jeg skal kunne klare det, sa Riise.

Liverpool-legenden Robbie Fowler legger ikke skjul på hva han mener om Riises målsetting.

De to spilte sammen på Liverpool i sesonen 2006/2007 under Rafael Benitez' ledelse.

Robbie Fowler snakket med TV 2. Foto: TV 2

– Det er den holdningen du trenger for å nå et mål og en så stor oppgave. Du kan ikke gjøre annet enn å beundre det, men det blir en stor oppgave for ham. Det er imidlertid akkurat den selvtilliten du trenger for å kaste deg mot et slik mål. Jeg kan ikke gjøre annet enn å ønske ham lykke til. Vi ønsker alle å bli den beste, og har alle ambisjoner. Jeg synes den tankegangen han viser er beundringsverdig. Men jeg vil bli Premier League-manager før ham, sier Fowler til TV 2.

Har selv store managerambisjoner

For Fowler har selv store ambisjoner som manager. I april for ett år siden skrev han under på en toårskontrakt med den australske Hyundai A-League-klubben Brisbane Roar.

– Ja, jeg har store ambisjoner om å bli den beste. Det hadde jeg som spiller også, og det har jeg som manager. Jeg er inspirert og vil tilpasse meg og utvikle meg til å bli den beste manageren jeg kan bli, og være manager for gode spillere i gode ligaer. Jeg er klar, sier Fowler, som bekrefter at også hans store mål er å overta en klubb i Premier League på sikt.

– Hvilke managere lærte du mest av som spiller?

– Det er mange. Roy Evans er en åpenbar favoritt, men jeg hadde også en trener som Gerard Houllier, som var like god taktisk som de beste. Men Roy Evans var min managerfavoritt, ikke minst på grunn av hans man-management-ferdigheter. En god manager må være god i alt for å få det beste ut av spillerne. Min plan er å bli den manageren som har alle ferdighetene som skal til for å oppnå suksess. Og jeg ringer jo og snakker med mine tidligere managere. Det ville være dumt av meg å ikke snakke med dem og få råd, svarer Fowler.

Mener Liverpool må hente nye stjerner

Fowler, som spilte i Liverpool i to perioder, først fra 1992 til 2001, og deretter fra 2006 til 2007, legger ikke skjul på at han er mektig imponert over det Jürgen Klopp har utrettet med gamleklubben.

Den tidligere angriperen med 27 landskamper og sju mål for England mener likevel at Liverpool kan bli enda bedre.

– De har et utrolig lag med toppspillere i hver posisjon. Men klubben må signere nye spillere, hvis ikke står du stille. Jeg tror det er viktig for suksessfulle klubber å vise at de mener alvor, og vise styrke med å signere spillere som kan styrke laget ytterligere. Det tviler jeg ikke på at Liverpool vil gjøre. Klubbene bak Liverpool kommer til å signere nye spillere fremover, og det må også Liverpool gjøre for å fremdeles være et steg foran lagene bak dem, fastslår Fowler.