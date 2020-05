Tror kamppausen kan styrke laget

Ingen vet når det blir lov å spille håndballkamper igjen og heller ikke når det blir mulig å ha håndballtreninger. Da blir det alternativ trening som fyller treningsplanene for håndballspillere en stund fremover – og det kan være en fordel for lag som har slitt med skader. Blant dem er Kristiansand-laget Vipers.

– Hva betyr det for Vipers at det er mer tid til opptrening nå?

– For oss har det veldig mye å si i og med at det var ganske ille forrige sesong. Det å kunne ha en full stall som vi hadde i fjor, da vi kom langt i Champions League og klarte flere av målene våre, så tror jeg at om vi klarer å oppnå en full stall, kan vi klare mye av det samme. Det blir bare å glede seg til det og håpe at alle klarer å komme tilbake til start, sier Vipers-spiller Henny Ella Reistad til TV 2.

Lagvenninne Marta Tomac er enig med Reistad og mener at det også kan være en mulighet til å styrke motivasjonen og få overskudd.

– Det har vært mye skader generelt. Vi i Vipers har hatt mye og landslaget har hatt flere. Nå kan man bruke denne tiden til å bli bra og trene godt, men også leke litt. Det er gøy å få litt motivasjon og overskudd til det begynner igjen. Sesongen er lang og det er mye kamper. I Norge er vi ganske trygge på at kampprogrammet kommer til å bli noenlunde likt som det har vært, men vi vet ikke hva de tenker i resten av Europa. Da er det viktig å få det overskuddet og at lysten til å spille igjen er stor, sier Tomac.

SER FREMOVER: F.v. Marta Tomac, Nora Mørk og Henny Ella Reistad er motiverte for å bruke perioden uten lagtreninger og kamper på best mulig måte. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Jeg håper at vi kan gjøre noe som ligner håndball en gang etter sommeren

CSM Bucuresti-spiller Nora Mørk har vært plaget med flere kneskader de siste årene og opererte kneet for tiende gang for noen måneder siden. 29-åringen er rutinert på opptreningsperioder og mener det er to ting som bør stå i fokus i tiden som kommer:

– Man må bruke den tiden her både til å hvile og bli bedre trent, jeg tror alle er veldig motivert til å komme tilbake med et brak, sier Mørk.

– Når tror du at dere kan få spille håndball igjen?

– Det er uvisst, men vi har god hjelp fra Olympiatoppen som legger opp planer underveis. Utfordringen er å legge opp riktig trening, men jeg håper at vi kan gjøre noe som ligner håndball en gang etter sommeren, sier Mørk.

Treningstrio

Etter mye trening alene, har Reistad, Tomac og Mørk begynt å trene noen økter sammen i Oslo. Det gjør godt for utøvere som er vant til å ha treninger sammen med laget til vanlig.