– Må se på lovverket

– Disse hensynene gjør seg mer gjeldende jo mer alvorlig saken er. Om man ser for seg en alvorlig voldtektssak, der bevisene fremstår som åpenbare, så vil det likevel være belastende for den fornærmede å høre en forklaring som går i retning av at hun var med på det. For meg virker det som omvendt logikk ikke å gi strafferabatt for tilståelser i alvorlige saker, sier Dietrichson.

Slipper ankerunde

Advokaten viser også til dagens lovverk som ikke premierer alle tilståelser.

– Det ligger allerede i loven at dersom tilståelsen kommer sent, eller har begrenset betydning for oppklaring, så er det ikke gitt at det gis nevneverdig straffereduksjon. Men det vil fortsatt ha noe å si for den fornærmede eller de etterlatte, sier han.

Dietrichson mener også at tilståelser som kommer sent i en sak kan være kostnadsbesparende for samfunnet fordi færre saker da vil bli anket.

– Det vil ikke ha noe å si for oppklaring av saken, men da slipper man en ny behandling i lagmannsretten, sier han.