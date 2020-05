Tidligere i mars skrev God kveld Norge at artist Maria Mena (34) hadde fått seg kjæreste. Det skjedde etter at artisten selv hadde avslørt nyheten via Story-funksjonen på sin private Instagram konto.

Den gang ville hun likevel ikke avsløre navnet på den utkårede, og mange fans spekulerte på hvem det kunne være.

Se deler av intervjuet i videovindu øverst i saken!

Avslørte kjæresten

Under et intervju på Senkveld, fredag kveld, avslørte hun derimot hvem den mystiske mannen var.

– «Kleppa» og jeg, som jeg kaller han. Han heter Morten, nå kan jeg si det, smiler Mena i sofaen hos Helene på Senkveld.

– Jeg ble venn med han først, og så ble vi kjærester. Og så har jeg lett lenge, kanskje fordi min erfaring er at kjærlighet er kaotisk, jeg har ventet lenge på det som er skummelt og så kommer det ikke. Det viser seg at jeg har funnet en helt fantastisk trygg og fin mann, legger hun til.

KJÆRESTEN: Maria Mena la i mars ut et bilde av kjæresten, Morten Kleppa, på sin Instagram Story. Foto: Skjermdump Instagram.

Ble samboere under karantenen

Artisten forteller samtidig at hun og kjæresten, Morten Kleppa, har blitt samboere. Ifølge 34-åringen er de to veldig like og fungerer svært godt sammen, til tross for å ha fått en noe uvanlig start på samboerskapet med karantene-tiden.

– Morten og jeg vi har noen ting som funker veldig fint, vi har en veldig fin symbiose hjemme i hjemmet vårt, og en av de er at vi har funnet ut veldig tidlig hvor vi briljerer, forteller Mena og utdyper:

– Jeg er veldig god til å lage mat, vaske og stryke klær. Men jeg hater oppvaskmaskinen!

Hun har derfor forsøkt å gi oppvaskmaskinen et navn, «Oddvar», for å få kjæresten til å synes det skulle være en hyggelig aktivitet å ta tak i.

– Hvis folk der ute sliter med sånne hverdagslige ting, så er det et veldig godt tips, mener artisten.

Hadde bakgårdskonsert

Som mange andre i landet, har Mena holdt seg inne som følger av koronaviruset. Det ble også svært populært da hun, sammen med musiker Jon Niklas Rønning, startet bakgårdskonsert fra balkongen.

Det siste offentlige forholdet til Mena var med Bård Hauki (52). Bruddet ble annonsert i fjor, et halvt år etter de gjorde det slutt. Noe hun også valgte å dele via sin egen Instagram.

Se Senkveld klokken 22:15 på TV 2 eller når du vil på TV 2 Sumo.