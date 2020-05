Norwegian opplyser i en børsmelding fredag at de er glade for å ha fått robust støtte fra tre av fire obligasjonseiere, som godkjenner selskapets forslag.

Men forslaget fikk bare 62 prosent støtte fra den siste gruppen med obligasjonseiere, noe som ikke er nok – ettersom det kreves to tredjedels flertall.

Norwegian opplyser at de fortsetter en konstruktiv dialog med obligasjonseiere, for å vurdere om det nødvendige flertallet for godkjenning av forslaget kan oppnås.

– Vår dialog med obligasjonseierne fortsetter med et klart mål om å komme fram til en løsning. Uheldigvis klarte vi ikke å få til en avtale før fristen, men forhandlingene vil fortsette gjennom helgen for å finne en løsning, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i børsmeldingen.

På overtid

Fristen for obligasjonseierne å svare på Norwegians siste tilbud utløp egentlig torsdag kveld.

Norwegians konsernsjef Jacob Schram opplyser at forhandlingene om selskapets redningsplan fortsetter gjennom helgen. Foto: Thomas Brun/ Ntb scanpix

Men først fredag ettermiddag kom det en delvis avklaring, da de gikk ut med at selskapet ikke fikk med seg én av de fire obligasjonsgruppene på sin redningsplan.

Torsdag ettermiddag ble et møte med obligasjonseierne avlyst på kort varsel etter at Norwegian la et siste tilbud på bordet med frist til klokken 23 torsdag kveld.

– Må et mirakel til

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sa torsdag kveld at dersom det ikke ble et ja fra obligasjonseierne, må det et mirakel til for å redde Norwegian.

– Hvis det blir nei, er det en svært, svært alvorlig situasjon for Norwegian. Da er slaget nesten tapt, og det må et mirakel til for å unngå skifteretten, sa Elnæs torsdag.

Norwegian-ledelsen har i ukevis arbeidet intenst med hvordan de skal skaffe nok egenkapital til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner.

Et avgjørende ledd i planen er å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer.

Det første tilbudet innebar at 60 prosent av lånene skulle konverteres til aksjer, samt konvertering av 85 prosent av et såkalt konvertibel obligasjonslån, verdt 150 millioner dollar. Dette ble i et nytt tilbud jekket ned til henholdsvis 50 prosent og 80 prosent.

Obligasjonseierne fikk deretter ytterligere innrømmelser i et nytt tilbud som de har vurdert siden torsdag.