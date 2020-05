I august 2018 kjøpte en 30 år gammel mann en 38 fots seilbåt i Bergen.

Mannen ga 400.000 for båten, men fikk ikke stor glede av skuta.

Da han seilte båten fra Bergen til Sarpsborg, hvor han bor, gikk ikke alt etter planen.

Motorhavari

Da han kom til Hvaler havarerte motoren og båten ble tauet til Skjebergkilens Marina.

Etter motorhavariet valgte mannen å forsikre båten i et annet forsikringsselskap og da økte forsikringssummen fra 450.000 til 600.000 kroner.

Det er Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte saken.

Mannen hadde planer om å ta båten på land for å reparere eller bytte motoren. Men plutselig endret han plan.

Da han var alene i båten om ettermiddagen 29. august la han et pledd over en vifteovn som sto på gulvet i kabinen. Han så at pleddet tok fyr, før han forlot båten.

La kortene på bordet

Vel inne på land sto han og så at hele båten tok fyr. Andre personer som befant seg i marinaen varslet brannvesenet.

Både brannvesenet og mannskaper fra den lokale redningsskøyta deltok i slukkingsarbeidet. Men etter en halvtime skjønte de at båten fikk så store skader at seilbåten måtte kondemneres.

TOTALSKADET: Brannvesenet og mannskaper fra den lokale redningsskøyta jobbet intenst for å prøve å redde seilbåten. Foto: Redningsselskapet Skjeberg

Få dager etter brannen sendte båteieren inn skademelding til forsikringsselskapet, med krav om utbetaling av forsikringsoppgjør.

Noen dager etter ble han kontaktet av forsikringsselskapet. Da la mannen kortene på bordet og innrømmet at det var han som hadde tent på.

Forsikringsbedrageri

Mannen gjentok innrømmelsen i en ytterligere samtale med forsikringsselskapet, samt i politiavhør.

Båteieren ble siktet for grovt forsikringsbedrageri, samt brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

Nylig kom saken opp for retten.

Her forklarte den nå 32 år gamle mannen at han tente på egen, nyinnkjøpte båt for å få utbetalt forsikringssummen.

Impulshandling

I dommen står det at retten ikke er i tvil om at han satte fyr på båten for å få utbetalt forsikringssummen.

– Til tross for at brannstiftingen framkom som en impulshandling, er retten ikke i tvil om at tiltalte forsto hva han gjorde og at han gjorde dette i den hensikt at han skulle få utbetalt forsikringssummen på 600.000 kroner, som båten var kaskoforsikret for, står det å lese i dommen.

Dommeren mener at tiltalte handlet med forsett og med bedragersk hensikt.

32-åringen ble dømt til 90 dagers fengsel og må betale vel 30.000 kroner i erstatning.