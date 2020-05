Får tårer i øynene når hun ser hagen

Det var i fjor vår at Tid for hage tok fatt på det ganske kjedelige plenområdet mellom huset og strandkanten. Eier, Christine, hadde vært veldig usikker på hvordan hun skulle løse dette området, og var derfor svært spent på hva Tid for hage hadde funnet på.

Etter drøyt fire dager i spenning ble hun rørt til tårer når hun og barna Elida (5) og Matheo (3) endelig fikk se resultatet.

– Hagen er blitt helt fantstisk. Den blir bare finere og finere for hver gang jeg går ut dit, den er bare nydelig. Den har virkelig vokst på meg, sier Christine til TV 2 etter at hun nå har hatt fått bruke den nye hagen en stund.

Nye områder

Fra før var Christine Fredheims hage bare en naken plen og et påbegynt terrasseprosjekt. Nå er hagen delt inn i ulike områder med trær, busker og blomster, sofagruppe, spiseplass og utekjøkken.

Tomten grenser mot en liten strand og en brygge, og er et fantastisk utgangspunkt. Familien trengte en slags avgrensing mot stranden slik at de voksne slapp å være redde for barna når de var ute og lekte.

Samtidig ønsket de å gjøre hagen til noe mer interessant enn bare en plen, og drømmen var også å ha et utekjøkken, samt plass til familie og venner.

– Vi er så glade for at det nå er mye mer avslappende når ungene er ute og leker. Avgrensingen med bedene og taugjerdet gjør akkurat det det skal, det lager små barrierer uten at det i det hele tatt tar bort kontakten og utsikten til sjøen.

Hun kan fortelle at familien i fjor hadde hjemmesommer og at det var flott å feriere i egen hage. Utekjøkken og grill var i flittig bruk, og loungeområdet var et utmerket sted å samle venner og familie.

Livredde for trær

I tillegg til å legge ny plen, lage bed og bygge terrasseområder, ble det også plantet en del trær.

– Vi var livredde for trær! Vi tenkte at det ville ta sol og utsikt, men der tok vi feil, ler Christine. Disse trærne elsker vi, de gir lunhet og de bringer natur inn i hagen.

Christine hadde ikke særlig erfaring med hage og planter fra før, men det har gått greit, kan hun fortelle. I år har hun allerede luket bed og klippet busker.

BEHOLDT UTSIKTEN: Selv om det er kommet både planter og trær er utsikten fremdeles upåklagelig. Foto: Pandora Film/ TV 2

– Det har vært en bratt læringskurve, og jeg har blitt godt kjent med naboen. Heldigvis har jeg en nabo med lang og god hageerfaring, så her har jeg fått mye hjelp, avslutter hun.