Henrik Ingebrigtsen skulle nå egentlig vært på høydetrening i USA med sesongstart om én uke.

Slik ble det ikke. Nå fronter han istedenfor «Kappløpet mot korona», som skal bruke folks treningsiver til å skaffe penger til Leger uten grenser.

29-åringen har også fått ekstra tid til å pleie sin skadeplagete kropp. Noe han tror vil gange ham det neste halvannet året.

– Jeg ser formen begynne å komme nå. Jeg får putte tinn mange kilometer og mye mengdetrening. Jeg er mer optimistisk for denne sesongen og neste nå, enn jeg var for noen måneder siden. Jeg tenker at det skal ikke være så gale at det ikke er godt for noe. Jeg får bruke tiden best mulig, sier han til TV 2.

Usikkert fremover

Tiden med koronanedstengning av samfunnet har vært både negativ og positiv. Han mister treningsleir og konkurranser.

– Men jeg får bruke mye tid med familien. Og kan pleie skadene, som den opererte tåen min, ved å trene smartere.

Han er ikke på nivå med brødrene Jakob og Filip ennå, så de trener derfor ikke sammen alle tre.

– Hva er planene fremover?

– Ingenting er spikret, men vi prøver å få til en konkurranse på Bislett Games, men det er usikkert hvordan. Jeg vil ellers gjerne ha litt høydetrening. I Norge er Juvasshytta eneste alternativet. Jeg er sikker på at St. Moritz og USA er utelukket i nærmeste fremtid, sier Henrik Ingebrigtsen.