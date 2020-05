Fredrik Riseth, som har både gull i junior-VM, gull i U23-VM, tredjeplass i NM og semifinale i verdenscupen på merittlisten, har bestemt seg for å legge opp.

Det bekrefter han overfor TV 2.

– Ja, det stemmer at jeg har tatt det valget. Det kommer etter en lengre tids evaluering de siste månedene. I starten av karrieren og de første årene av seniorkarrieren hadde jeg dedikerte ambisjoner, og et realistisk forhold til hva som kreves for å nå dit. Men de siste årene har ikke sulten vært like stor på å få det til. Da synes jeg det er fornuftig å finne på noe annet, enn så lenge jeg ikke er motivert nok til å fortsette, sier 24-åringen til TV 2.

– Var det en vanskelig avgjørelse?

– Klart det. Det var en grunn til at jeg omtrent har brukt hver dag de siste månedene på å fundere på avgjørelsen. For meg har langrenn aldri vært en hobby, det har vært jobben min og jeg har hatt store ambisjoner knyttet til satsingen. Det er grunnen til at jeg har holdt på, svarer han.

Sender stikk til Norges Skiforbund

Den mangeårige Byåsen IL-løperen er ikke i tvil om hva som har vært karrierens høydepunkter.

– Med tanke på opplevelsen så var juniorgullene i 2015 og 2017 det største for min del. Da tenker jeg på opplevelsen rundt det. Prestasjonsmessig så vil jeg kanskje si 7. plassen i Drammen i verdenscupen, da jeg fremdeles var junior, oppsummerer han.

Riseth benytter samtidig anledningen til å sende et stikk til Norges Skiforbund. Han er uenig i uttakskriteriene.

– Jeg føler at jeg noen ganger har fortjent å være mer med i verdenscupen. Det er kjedelig at løpere jeg nylig har prestert bedre enn, har havnet på laget. Jeg vet ikke hvilke kriterier som ligger til grunn når utøvere jeg har slått har havnet på landslaget. Men jeg synes det er merkelig, sier han.

Blir eiendomsmegler

Når Riseth nå legger skikarrieren på hyllen, har han allerede valgt yrkesvei videre.

– Jeg har fått muligheten gjennom en samarbeidspartner og har studert i retning av å bli eiendomsmegler. Så jeg ønsker å prøve meg på det livet i fremtiden, opplyser han.

24-åringen vil imidlertid fortsette å drive med langenn, men nå på hobbybasis ved siden av jobben med å selge hus, hybler og leiligheter.

– For å si det sånn, jeg sitter akkurat nå og jobber med skiparken for å gjøre dem klar til neste vinter, konstaterer han.