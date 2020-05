Flo applauderer Lampard: – Han var det som manglet

Under Frank Lampards ledelse har det vært en ungdomsrevolusjon i Chelsea. En haug av unggutter har fått sitt gjennombrudd.

Billy Gilmour (18), Mason Mount (21), Reece James (20), Tammy Abraham (22) og Fikayo Tomori (22) har alle tatt godt vare på sjansene denne sesongen. Chelsea har også egenutviklede Ruben Loftus-Cheek (24) og Callum Hudson-Odoi (19), som slo gjennom på førstelaget forrige sesong.

Tidligere Chelsea-spiss Tore André Flo, som i flere år har jobbet på klubbens akademi og har ansvaret for utlånsspillerne, mener at de har jobbet godt unggutter i mange sesonger.

– Selv om de nå bryter gjennom på førstelaget, har egentlig juniorlaget gjort det voldsomt bra i en lang, lang periode. Det eneste som manglet var en som turte å gi dem sjansen, og det har de endelig fått i Frank Lampard, sier han til TV 2.

Lampard har holdt lovnad

Flo mener det har vært en mangel på managere som har stolt på talentene.

– Vi som jobber her har sett flere talenter som har gått fra Chelsea før de egentlig fikk sjansen. Lampard tok litt av trenerkurset i Chelsea-systemet, så han kjenner akademiet inn og ut og spillerne veldig godt. Han lovet å gi ungguttene sjansen, og det har han holdt til gangs, sier Flo.

Chelsea har ikke vært med på å kjempe om Premier League-tittelen denne sesongen og er ute av Champions League, men Flo mener supporterne er fornøyde når de får se egenutviklede spillere endelig blomstre på førstelaget.

London-klubben fikk ikke kjøpe nye spillere før denne sesongen etter brudd på reglene for kjøp av førstegangsprofesjonelle spillere. Flo mener det kan ha vært bra for Chelsea at de fikk overgangsnekten. Han føler det gjør at tålmodigheten med Lampard og ungguttene er større enn tilfellet har vært tidligere år.

– Overgangsnekten har i hvert fall gjort at både klubben og supporterne gir Lampard litt tid. Den tiden bruker han veldig godt og smart. Han har fått både klubben og supporterne med seg. Han får nok litt tid til å jobbe videre med prosjektet sitt, sier Tore André Flo.

Grenseløs generasjon

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland mener det ikke finnes grenser for hvor godt Chelsea-laget kan bli med tiden.

– Unge spillere med stort potensial som allerede er oppe og nikker på Premier League nivå, kan ta ting til et nytt nivå. Når du er 25-26 år gammel, er det begrenset hvor mye bedre du kan bli. Når du er 20 år og allerede spiller i Premier League, finnes det ingen grenser, sier Hangeland.