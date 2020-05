– Det er ikke sant. Det skjedde aldri, sier Biden i en uttalelse om overgrepsanklagen.

Det er første gang presidentkandidaten kommenterer anklagene mot ham.

Tara Reade, en tidligere ansatt ved Senatet mens Biden var senator for Delaware på 90-tallet, sier Biden forgrep seg på henne i kjelleren i Capitol Hill i august 1993.

Bidens uttalelse kommer før han er ventet å gjeste «Morning Joe» på MSNBC, hvor anklagen skal være tema.

– Bør bli hørt

– Mens detaljene i disse anklagene om seksuell trakassering og seksuelle overgrep er kompliserte, er to ting ikke kompliserte, uttaler han og fortsetter:

– Det ene er at kvinner fortjener å bli behandlet med verdighet og respekt, og når de står fram, bør de bli hørt, ikke truet til stillhet. Det andre er at historiene deres bør bli gjenstand for passende undersøkelser og gransking, sier Biden, melder Fox News.

Videre i uttalelsen sier Biden at han har bedt det amerikanske riksarkivet om å gjøre saksdokumenter som kvinnen hevder hun har levert inn, tilgjengelig for pressen.

Deretter ber Biden pressen ta tak i historien, som han mener har blitt "endret gjentatte ganger".

Forsvares av tidligere kolleger

Anklagene ble rapportert av flere medier tidlig i april, men forsvant fra medienes søkelys etter en stund.

Presset økte igjen denne uken etter at to personer sto fram og sa at Reade tidligere har fortalt dem deler av anklagen.

En rekke av Bidens tidligere medarbeidere i Senatet har forsvart ham i ulike intervjuer.

Biden ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat i høstens valg, og saken har potensial til å bli politisk krutt i valgkampen.