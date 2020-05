Fryktet overskriften på denne saken: – Jeg vet hvilken sak det er fristende å lage nå

Som programleder for både «Først og sist» og «Skavlan» har Fredrik Skavlan blitt mer kjent enn mange av gjestene han har i programmene sine.

– Jeg har lært veldig mye mer om journalistikk etter at jeg selv ble en offentlig person, sier Skavlan i TV 2-programmet Presseklubben.

– Vrikke og vri litt

Programlederen var avisjournalist i mange år før han ble TV-mann.

– Jeg var en av dem som kunne vrikke og vri litt på tingene og begynne med det dummeste de sa.

Senere, som profilert programleder, forteller han at han møtte seg selv i døra – og fikk seg noen overraskelser.

– Plutselig er du i den situasjonen selv og tenker: «Ingenting av det som skrives om meg er riktig». Det er alltid et eller annet som er feil. Og det er jo sjokkerende å se, for det er et presisjonsnivå som er lavere enn jeg hadde trodd.

Stoppet på sjøen

I TV 2-programmet Presseklubben forteller Skavlan en historie om da han og hans nåværende samboer, Maria Bonnevie, ble stoppet på sjøen av politiet. Om bord i politibåten var også et team fra TV 2, som skulle lage et nyhetsinnslag om fartssyndere på sjøen.

Innslaget ble sendt på TV 2-nyhetene for 15 år siden. Skavlan og Bonnevie ble anonymisert.

Se episoden i videoen øverst i saken.

Fryktet overskriften

Nå forteller Skavlan for første gang om hvordan han opplevde episoden på sjøen. Men erfaringene hans med pressen gjorde at han var usikker på om han ville fortelle den noe pinlige historien.

– Jeg tenker på hvordan dette kan brukes. For jeg vet at nå er det innmari fristende for deg å lage en sak som har overskriften «Skavlan fikk fartsbot på sjøen» eller noe lignende. Det til tross for at dere vet at det er veldig lenge siden, og at boten er betalt. For det er først når man leser nedover i en sånn sak, at man ser at det er en 15 år gammel historie, sier han og fortsetter:

– Og derfor tror jeg folk blir redde for prate også. For det som egentlig bare er en morsom historie, blir egentlig veldig dramatisk.

Skulle tøffe seg

Men historien om båten og de sladdede bildene handler om den gangen han satte pris på det som ikke ble skrevet.

I Presseklubben forteller han fra sitt perspektiv om hvordan han opplevde møtet med politiet og TV 2 for 15 år siden. Da satt han i en båt på Oslofjorden med kvinnen som senere skulle bli hans samboer og mor til tre av hans barn, skuespiller Maria Bonnevie.