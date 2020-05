Første rettssak mot tabloidavisen endte med nederlag for Markle. Flere av punktene i søksmålet ble avvist av dommeren, skriver Sky News.

Hertuginne Meghan og prins Harry har saksøkt avisen Mail on Sunday, og moderselskap Associated Newspapers, for å ha publisert et brev hun skrev til faren.

Hun beskylder avisa for å ha brutt opphavsretten, for å misbrukt privat informasjon, samt brudd på Storbritannias databeskyttelseslov.

Dommeren avviste tre punkter

Saken ble sett på av høyesterettsdommer Warby som avviste tre av punktene i hertuginnens søksmål.

Begrunnelsen er at han mente noen av punktene var irrelevant i et søksmål om å ha misbrukt privat informasjon og brudd på Data Protection Act.

En av hertuginnens talspersoner sier at det ikke er negativt at noen av punktene ble avvist. De mener at det beviser at den generelle bakgrunnen til saken er gyldig og planlegger å fortsette rettsprosessen.

Dommeren sa likevel at noen av punktene som ble avvist nå kan bli sett på igjen senere.

Faren må kanskje vitne

Rettsdokumenter viser at avisa planlegger å kalle inn Thomas Markle som vitne i rettsaken, og de hevder at han hadde «en tungtveiende rett til å fortelle sin versjon av hva som skjedde mellom ham og datteren, inkludert innholdet i brevet».

I dokumenter utarbeidet av avisens advokater, hevder de videre at medlemmer av Storbritannias kongefamilie «er avhengige av omtale om sine liv for å opprettholde de privilegerte stillingene de innehar».

Avisa argumenterer også for at publiseringen av brevet var et svar på en «ensidig» artikkel i People Magazine i februar 2019 med fem ikke-navngitte «nære venner» av hertuginnen som refererte til brevet, som de dermed mener var et offentlig domene.