Denne rettssaken sender et kraftig signal til Iran

Hadde det ikke vært for Korona og strenge reiseråd hadde TV 2 garantert vært i Roskilde i Danmark nå og dekket en oppsiktsvekkende rettssak.

Den handler om en norsk familiefar som er anklaget for å ha hjulpet iransk etterretningstjeneste med planer om likvidering.

Varslet av Mossad

For å sette det i kontekst kan vi skru tiden tilbake til 28. september 2018. Da hadde dansk politi, med bistand fra forsvaret, en storaksjon over hele Danmark.

Plutselig ble store veier sperret, broer ut av landet stengt og ferger og tog stanset.

Det var en massiv og dramatisk aksjon uten at politiet egentlig fortalte offentligheten hva eller hvem de lette etter.

Etter hvert lettet de på sløret. Motstandere av det iranske regimet var i livsfare i Danmark. Tipset skal de ha fått fra den israelske etterretningstjenesten Mossad.

Attentat på dansk jord

I sentrum for klappjakten var en norsk borger bosatt på vestkanten i Oslo. En nå 40 år gammel IT-konsulent av iransk opprinnelse.

Den danske sikkerhetstjenesten, PET, mente at den norske statsborgeren bare noen dager i forveien hadde tatt bilder av boligen til en iransk opposisjonell i byen Ringsted. Og kartlagt omkringliggende gater og observert bevegelsene til også eksil-iranerens kone.

Ifølge PET gjorde den norske borgeren dette etter ordre og instruks fra en føringsoffiser i den iranske etterretningstjenesten. En mann med dekknavn Sajjadi.

Informasjonen skulle ifølge danskene brukes til en likvidering. Et attentat på dansk jord.

Danskene mener målet var en av lederskikkelsene i bevegelsen ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Gruppen, som kjemper for selvstendighet i en region i Iran, er definert som en terrororganisasjon av det iranske regimet.

Spilte dobbeltspill

Den danske storaksjonen ga ingen fangst. Den norske-statsborgeren ble ikke pågrepet. Han ble først tatt av svensk politi på flyplassen i Gøteborg tre uker senere, den 21. oktober 2018.

Mannen hadde vært i Iran og skulle kjøre tilbake til Oslo. Da han landet, sto svensk sikkerhetspoliti klare til å pågripe ham.

Alle de tre nordiske sikkerhetstjenestene har samarbeidet tett i denne saken. PST har hatt en sentral rolle i å bistå sine kolleger i Danmark og Sverige. For dem var ikke den norske statsborgeren en ukjent figur. Han var allerede på radaren på grunn av sine aktiviteter i Norge.

Dette var en person som ikke holdt lav profil. Han ledet blant annet en norsk-iransk venneforening som han aktivt brukte for å komme i kontakt med folk.