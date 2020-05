– Et lønnstilskudd vil gjøre at flere permitterte kan komme tilbake i jobb raskere og med full lønn. Da kan økonomien komme i gang igjen. Da kan folk vende tilbake til mer vanlige dager, og da kan vi sakte, men sikkert begynne å ta oss ut av krisa, sa Gabrielsen i talen, som ble sendt på LOs nettsted.

I talen gjentok han at LO har krevd at permitteringsordningen utvides til å gjelde i 52 uker.

Hente folk tilbake

Gabrielsen utdyper overfor NRK at LO ønsker at pengene staten bruker på å ta seg av folk i permisjon heller skal tilføres bedriftene for å gi dem trygghet til å hente folk tilbake i jobb med full lønn.

– Det bidrar til at permitterte kommer raskere tilbake til jobb. Det bidrar til at vi får raskere fart i økonomien, og det bidrar til trygghet for de bedriftene som ser at omsetningen ennå ikke har kommet tilbake til gamle nivåer, sier Gabrielsen til kanalen.

Vanligvis står LO-lederen på Youngstorget og holder 1.mai-talen foran tusenvis av folk. Der er det tomt i dag som følge av koronakrisen.

I stedet har LO invitert til nettoverførte appeller og drive-in-markering på Lillestrøm.

Bedre tider i vente

Statsminister Erna Solberg (H) gjestet fredag TV 2 Nyhetskanalen. Midt i den verste arbeidslivskrisen siden 2. verdenskrig slo hun an en forsiktig optimistisk tone på arbeidernes dag.

– Heldigvis er det sånn at de fleste som nå er meldt ledige, de er permittert. Det betyr at jobben er der om bedriften klarer seg videre, og derfor har første del av dette vært å holde selskapene i gang og forsøke å hjelpe de med ikke å gå konkurs i denne situasjonen, sier Solberg.

– Hvilket perspektiv har du på arbeidsmarkedet og ledighet? Vi kommer ikke tilbake til de gyldne tidene vi hadde for bare noen måneder siden på kort tid?

– Ikke på kort tid, men vi kommer tilbake dit. Det er viktig å huske. Det kommer litt an på hvor fort restriksjoner på noen områder kan løftes, og da tenker jeg særlig restriksjoner på å reise i verden, sier Solberg.