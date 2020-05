Hele 7.933 personer har fått påvist smitte siden torsdag.

Totalt er det 114.431 personer som er registrert smittet av koronaviruset i Russland, opplyser myndighetene fredag.

Det betyr at det er flere smittede i Russland enn det har vært i Kina. Landet ligger dermed på åttende plass i verden.

Torsdag var det registrert 1073 koronadødsfall i landet.



Blir ikke oppdaget

Antallet er trolig langt høyere ettersom mange med symptomer på covid-19 ikke blir testet.

I minst fem russiske regioner har helsemyndighetene sett en økning i antall lungebetennelser.

I Moskva er trolig alle luftveisinfeksjoner forårsaket av koronaviruset, ifølge folkehelseinstituttet Rospotrebnadzor.

President Vladimir Putin sa tidligere i uka at situasjonen fortsatt er svært vanskelig, selv om han mener landet har greid å bremse utbruddet.



Russlands statsminister smittet

Torsdag opplyste statsminister Mikhail Misjustin at han har testet positivt for viruset. 54 år gamle Misjustin tok over som statsminister i landet i januar, og var tidligere sjef for det føderale russiske skattevesenet.

– Jeg har nettopp fått testresultatet som viser positivt utslag, sa Misjustin i et videomøte med Putin.

Putin sa i samtalen at han håper Misjustin kan fortsette å delta i arbeidet med å meisle ut retningslinjer og tiltak for å sikre landets økonomi, som er blitt skadelidende som følge av viruspandemien.